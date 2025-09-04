Пользование телефоном в уборной повышает риск геморроя: какова вероятность
Использование смартфона при посещении уборной может увеличить риск геморроя на 46%.
Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале PLOS One.
Использование телефона в уборной и риск геморроя: что известно
В исследовании приняли участие 125 взрослых, которым делали колоноскопию. Более 40% из них страдали геморроем, 93% сообщили, что пользуются телефоном в уборной по крайней мере раз в неделю.
Около половины участников признались, что читают в уборной новости, около 44% — просматривают социальные сети, 30% — переписываются по электронной почте или отправляют текстовые сообщения.
Кроме того, было выявлено, что 37% пользователей смартфонов проводят в уборной более 5 минут, тогда как на это время задерживаются только 7,1% участников, причем без гаджетов.
Выяснилось, что 66% людей, которые пользуются смартфоном в уборной, подвергаются опасности, поскольку риск развития геморроя повышается на 46%.
Интересно, что возраст, пол, масса тела, физические упражнения или потребление клетчатки не повлияли на наличие болезни.
— Смартфоны и современный образ жизни могут влиять на наше здоровье. Использование телефона в уборной отвлекает и удлиняет время пребывания, — отметила одна из авторов исследования, гастроэнтеролог Триша Пасрича.
Сегодня уже всем известно, что смартфоны плохо влияют на качество сна и могут мешать общению с родными за семейным столом.
Медики рекомендуют ограничить время пребывания в уборной до 5-10 минут и оставлять смартфон за пределами этой комнаты.