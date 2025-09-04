Користування телефоном під час відвідування туалету може збільшити ризик геморою на 46%.

Про це йдеться в новому дослідженні, що опубліковане в журналі PLOS One.

Користування телефоном у туалеті та ризик геморою: що відомо

У дослідженні взяли участь 125 дорослих, яким робили колоноскопію. Понад 40% з них страждали на геморой, 93% повідомили, що користуються телефоном у туалеті принаймні раз на тиждень.

Близько половини учасників зізнались, що читають в туалеті новини, близько 44% – переглядають соціальні мережі, 30% – листуються електронною поштою або надсилають текстові повідомлення.

Крім того, було виявлено, що 37% користувачів смартфонів проводять у туалеті понад 5 хвилин, тоді як на цей час затримуються лише 7,1% учасників, причому без гаджетів.

З’ясувалося, що 66% людей, які користуються смартфоном у туалеті, наражають себе на небезпеку, оскільки ризик розвитку геморою підвищується на 46%.

Цікаво, що вік, стать, маса тіла, фізичні вправи чи споживання клітковини не вплинули на наявність хвороби.

– Смартфони та сучасний спосіб життя можуть впливати на наше здоров’я. Використання телефона в туалеті відволікає та подовжує час перебування, – зазначила одна з авторів дослідження, гастроентерологиня Тріша Пасріча.

Сьогодні вже всім відомо, що смартфони погано впливають на якість сну та можуть заважати спілкуванню з рідними за сімейним столом.

Медики рекомендують обмежити час перебування в туалеті до 5-10 хвилин та залишати смартфон поза межами цієї кімнати.

Джерело : ScienceAlert

