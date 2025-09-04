Доказано, что с возрастом изменяется рацион питания и размер порций. Однако менее изученным оставалось влияние на здоровье время приема пищи.

Исследователи из больницы Mass General Brigham засвидетельствовали, что изменения в режиме питания пожилых людей, особенно в отношении времени приема завтрака, могут стать маркером для отслеживания общего состояния их здоровья.

По словам ученых, пациенты и врачи могут использовать изменения в режиме приема пищи как ранний предупреждающий сигнал для выявления скрытых проблем с физическим и психическим здоровьем.

Изменение времени приема пищи: результаты исследования

Исследовательская группа проанализировала данные, включая образцы крови, почти 3 тыс. взрослых в возрасте от 42 до 94 лет, проживающих в Великобритании. Наблюдение велось более 20 лет.

Ученые обнаружили, что с возрастом люди склонны завтракать и ужинать позже, что сужает общее временное окно, в течение которого они принимают пищу каждый день.

При этом более позднее время завтрака неизменно ассоциировалось с физическими и психическими проблемами, такими как депрессия, усталость и проблемы со здоровьем полости рта.

С более поздним временем приема пищи также связаны сложности с приготовлением еды и ухудшение сна.

По словам ученых, результаты показывают, что позднее время приема пищи, особенно отложенный завтрак, связано как с проблемами со здоровьем, так и с повышенным риском смертности у пожилых людей.

Иными словами, было научно доказано, что завтрак — самый важный прием пищи. И, как выяснилось, особенно для пожилых людей.

Источник : MedicalXpress

