Доведено, що з віком змінюється як раціон харчування, так і розмір порцій. Однак менш вивченим залишався вплив на здоров’я часу приймання їжі.

Дослідники з лікарні Mass General Brigham засвідчили, що зміни в режимі харчування літніх людей, особливо щодо часу споживання сніданку, можуть стати маркером для відстеження загального стану їхнього здоров’я.

За словами вчених, пацієнти і лікарі можуть використовувати зміни в режимі приймання їжі як ранній попереджувальний сигнал для виявлення прихованих проблем із фізичним і психічним здоров’ям.

Зміна часу приймання їжі: результати дослідження

Дослідницька група проаналізувала дані, зокрема зразки крові, майже 3 тис. дорослих віком від 42 до 94 років, які проживають у Великій Британії. Спостереження тривали понад 20 років.

Вчені виявили, що з віком люди схильні снідати і вечеряти пізніше, що звужує загальне часове вікно, протягом якого вони приймають їжу щодня.

При цьому більш пізній час сніданку незмінно асоціювався з фізичними і психічними проблемами, такими як депресія, втома і проблеми зі здоров’ям порожнини рота.

З більш пізнім часом приймання їжі також пов’язані складнощі з приготуванням їжі і погіршення сну.

За словами вчених, результати свідчать, що пізній час приймання їжі, особливо відкладений сніданок, пов’язаний як із проблемами зі здоров’ям, так і з підвищеним ризиком смертності у літніх людей.

Інакше кажучи, було науково доведено, що сніданок є найважливішим прийманням їжі. І, як з’ясувалося, особливо для літніх людей.

