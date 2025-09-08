Насколько опасна пересадка органов для здоровья: мнение эксперта
- Есть ли смысл пересаживать органы пожилым людям с целью омоложения.
- Какими рисками чревата неоднократная пересадка органов.
Во время военного парада в Пекине китайский лидер Си Цзиньпин сообщил российскому диктатору Путину, что 70 лет сегодня считается молодым возрастом.
В ответ его собеседник заявил, что человеческие органы теперь можно пересаживать многократно, потенциально позволяя людям “отсрочить старость на неопределенный срок”.
Профессор трансплантации почек в Университетском колледже Лондона Реза Моталлебзаде объяснил, имеет ли смысл предлагать пересадку органов пожилым людям с целью укрепления здоровья и продления жизни.
Пересадка органов с целью продления жизни: что известно
— Пересадка органов — это серьезная операция, и нужно быть достаточно сильным физиологически, чтобы ее перенести, — говорит профессор.
По словам трансплантолога, это не единственный фактор, который следует учитывать. Поскольку есть три основные причины смерти реципиентов трансплантатов: рак, инфекции и сердечно-сосудистые заболевания.
Многие методы лечения, направленные против отторжения пересаженных органов, имеют побочные эффекты, которые приводят к столь тяжелым последствиям.
Иными словами, многократное хирургическое вмешательство и постоянный прием мощных препаратов против отторжения органов повышают риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и смертельных инфекций, которые могут сократить продолжительность жизни, а не увеличить ее.