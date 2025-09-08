Во время военного парада в Пекине китайский лидер Си Цзиньпин сообщил российскому диктатору Путину, что 70 лет сегодня считается молодым возрастом.

В ответ его собеседник заявил, что человеческие органы теперь можно пересаживать многократно, потенциально позволяя людям “отсрочить старость на неопределенный срок”.

Профессор трансплантации почек в Университетском колледже Лондона Реза Моталлебзаде объяснил, имеет ли смысл предлагать пересадку органов пожилым людям с целью укрепления здоровья и продления жизни.

Пересадка органов с целью продления жизни: что известно

— Пересадка органов — это серьезная операция, и нужно быть достаточно сильным физиологически, чтобы ее перенести, — говорит профессор.

По словам трансплантолога, это не единственный фактор, который следует учитывать. Поскольку есть три основные причины смерти реципиентов трансплантатов: рак, инфекции и сердечно-сосудистые заболевания.

Многие методы лечения, направленные против отторжения пересаженных органов, имеют побочные эффекты, которые приводят к столь тяжелым последствиям.

Иными словами, многократное хирургическое вмешательство и постоянный прием мощных препаратов против отторжения органов повышают риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и смертельных инфекций, которые могут сократить продолжительность жизни, а не увеличить ее.

Источник : The Guardian

