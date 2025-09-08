Під час військового параду в Пекіні китайський лідер Сі Цзіньпін повідомив російському диктатору Путіну, що 70 років сьогодні вважається молодим віком.

У відповідь його співрозмовник заявив, що людські органи тепер можна пересаджувати багаторазово, потенційно дозволяючи людям “відстрочити старість на невизначений термін”.

Професор трансплантації нирок в Університетському коледжі Лондона Реза Моталлебзаде пояснив, чи має сенс пропонувати пересадку органів літнім людям з метою зміцнення здоров’я і продовження життя.

Пересадка органів з метою продовження життя: що відомо

– Пересадка органів – це серйозна операція, і потрібно бути досить сильним фізіологічно, щоб її перенести, – каже професор.

За словами трансплантолога, це не єдиний фактор, який слід враховувати. Оскільки є три основні причини смерті реципієнтів трансплантатів: рак, інфекції та серцево-судинні захворювання.

Багато методів лікування, спрямованих проти відторгнення пересаджених органів, мають побічні ефекти, які призводять до таких тяжких наслідків.

Іншими словами, багаторазове хірургічне втручання і постійний прийом потужних препаратів проти відторгнення органів підвищують ризик розвитку раку, серцево-судинних захворювань і смертельних інфекцій, які можуть скоротити тривалість життя, а не збільшити її.

Джерело : The Guardian

