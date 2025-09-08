Люди, чья работа связана с долгим, непрерывным, многочасовым сидением за столом, часто к концу рабочего дня чувствуют легкую скованность в теле, особенно с области поясницы.

Однако, как объяснил специалист по физиотерапии и реабилитации в клинике Майо в штате Миннесота Джейн Конидис, сидячая работа опасна тем, что может вызвать крайне болезненный синдром “мертвой ягодицы” или ягодичную амнезию.

Синдром сидячей работы: что известно

По словам эксперта, ягодичная амнезия возникает, когда мышцы ягодиц настолько ослабевают из-за бездействия, что словно забывают, как функционировать, то есть перестают или замедляют свою активность.

Некоторые люди могут ощущать тупую боль в положении сидя, но большинство не ощущают боли, пока не встанут и не сделают несколько шагов.

По словам Конидиса, вялые ягодичные мышцы могут привести к тому, что другие мышцы и суставы, особенно в пояснице и коленях, начнут испытывать слабость.

Вот почему, если вы проводите много времени сидя, важно научиться распознавать, когда ягодичные мышцы перестают работать и как заставить их снова включиться.

Чтобы определить, есть ли у вас ягодичная амнезия, достаточно сделать простой тест. А именно — встать на одну ногу, оставив другую свободно свисать. Ягодичная мышца на свисающей стороне будет мягкой.

Теперь перенесите вес на эту ногу и сильно сожмите ягодицу. Вы должны почувствовать легкое напряжение в мышце.

— Если ягодичная мышца слабая, вам может потребоваться несколько раз ее сжать, прежде чем вы почувствуете напряжение, — говорит Конидис.

Для еще одного теста попробуйте ягодичный мостик, лежа на спине и подняв бедра вверх. Когда бедра оторваны от пола, сознательно напрягите ягодицы. Сделайте от пяти до десяти повторений.

Вы должны почувствовать легкое жжение в ягодицах. Если же этого не происходит, но ощущается сильное напряжение в подколенных сухожилиях (мышцах ноги, расположенных чуть ниже ягодиц), это признак того, что ягодичные мышцы не задействованы.

Эксперты также дали ряд советов, как не допустить ягодичную амнезию:

вставайте каждые 30-50 минут и аккуратно постукивайте по ягодицам кончиками пальцев. Эта небольшая стимуляция напоминает мозгу о наличии этих мышц;

помаршируйте на месте или сделайте несколько круговых движений бедрами или приседаний, напрягая ягодицы при каждом повторении.

Такие упражнения, как махи бедрами, боковая планка, приседания врозь и ягодичный мостик на одной ноге, не требуют специального оборудования и могут выполняться дома.

Выберите два-три упражнения через день и выполняйте их медленно, контролируя нагрузку, пока не почувствуете легкое жжение в ягодицах.

Источник : NYT

