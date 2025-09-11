Самокритика и перфекционизм усиливают хронические боли — ученые
Снизить уровень хронической боли может помочь терапия, направленная на снижение уровня самокритики и перфекционизма.
К такому выводу в ходе исследования пришли ученые Университета Мердока в Австралии.
Взаимосвязь хронической боли и самокритики: что известно
Как отмечают ученые, именно высокий уровень самокритики и склонность к перфекционизму на самом деле чреваты дополнительным стрессом, который еще больше усиливает боль.
В научном эксперименте приняли участие более 500 человек. Из них 50% страдали хроническими мигренями, артритом и болями в пояснице.
Помимо вопроса о тяжести и остроте боли, участников также опросили по поводу внутреннего или навязанного перфекционизма, вере в собственные силы, доброту к себе и уровне самокритики.
Выяснилось, люди с навязанным перфекционизмом, которым казалось, что от них всегда ожидают идеального результата, были более критичны к себе и меньше верили в собственную способность чего-то достичь. И это было связано с еще большей частотой хронической боли.
По мнению ученых, такие люди часто слишком много от себя требуют и считают боль своей виной, что делает их более чувствительными к ней.
В то же время доброта к себе и вера в свои силы могут быть защитными факторами от влияния навязанного перфекционизма, которые будут предотвращать усиление хронической боли.
Однако, по словам ученых, изучить взаимодействие между этими факторами планируется уже в будущих исследованиях.
