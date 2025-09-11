Снизить уровень хронической боли может помочь терапия, направленная на снижение уровня самокритики и перфекционизма.

К такому выводу в ходе исследования пришли ученые Университета Мердока в Австралии.

Взаимосвязь хронической боли и самокритики: что известно

Как отмечают ученые, именно высокий уровень самокритики и склонность к перфекционизму на самом деле чреваты дополнительным стрессом, который еще больше усиливает боль.

Сейчас смотрят

В научном эксперименте приняли участие более 500 человек. Из них 50% страдали хроническими мигренями, артритом и болями в пояснице.

Помимо вопроса о тяжести и остроте боли, участников также опросили по поводу внутреннего или навязанного перфекционизма, вере в собственные силы, доброту к себе и уровне самокритики.

Выяснилось, люди с навязанным перфекционизмом, которым казалось, что от них всегда ожидают идеального результата, были более критичны к себе и меньше верили в собственную способность чего-то достичь. И это было связано с еще большей частотой хронической боли.

По мнению ученых, такие люди часто слишком много от себя требуют и считают боль своей виной, что делает их более чувствительными к ней.

В то же время доброта к себе и вера в свои силы могут быть защитными факторами от влияния навязанного перфекционизма, которые будут предотвращать усиление хронической боли.

Однако, по словам ученых, изучить взаимодействие между этими факторами планируется уже в будущих исследованиях.

Источник: Tayler&Francis online

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.