Класс препаратов, называемых бета-блокаторами и которые десятилетиями использовались как терапия первой линии после сердечного приступа, могут повышать риск госпитализации и смерти у отдельных женщин.

К такому выводу пришла команда ученых Национального центра сердечно-сосудистых исследований в Мадриде.

В чем опасность бета-блокираторов для женщин: что известно

Ученые изучали информацию о показателях здоровья более 6 тыс. пациентов, подвергшихся сердечному приступу (инфаркту миокарда). Женщины составляли 23,6% из них (более 1,4 тыс.).

— Общее количество женщин в клиническом испытании было самым большим за всю историю исследований, в которых тестировали бета-блокаторы после инфаркта миокарда, поэтому это важное открытие, — сказал ведущий автор исследования, директор Мадридского национального центра сердечно-сосудистых заболеваний Борха Ибаньес.

Исследователи обнаружили, что женщины имели значительно больший риск повторного сердечного приступа или госпитализации по причине сердечной недостаточности, если после инфаркта миокарда их лечили бета-блокаторами.

Кроме того, у них была почти втрое большая вероятность смерти, по сравнению с участницами исследования, получавших плацебо.

— Риски больше всего касались пациенток, получавших большие дозы бета-блокаторов, — заметил кардиолог Борха Ибаньес.

Эндрю Фримен говорит, что разница в реакциях организма женщин и мужчин на одинаковые лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний не является неожиданной.

По словам ученого, пол во многом влияет на то, как люди реагируют на лекарства. Во многих случаях женщины имеют меньшее сердце, они более чувствительны к лекарству для давления.

Кроме того, ранние исследования были сосредоточены на мужчинах. Поэтому понадобились годы, чтобы выявить: болезни сердца у представителей разных полов проявляются иначе.

Сердечный приступ у мужчин часто имеет традиционный симптом — боль в груди. У женщин на инфаркт миокарда могут указывать боль в спине, расстройства пищеварения и одышка. А все потому, что у них бляшки скапливаются не в основных артериях, а в меньших кровеносных сосудах сердца.

Ученые убеждены, что выводы исследования изменят все международные клинические рекомендации по использованию бета-блокаторов для мужчин и женщин, а также должны стать толчком к давно необходимому, специфическому подходу лечения сердечно-сосудистых заболеваний в зависимости от пола пациента.

Источник : CNN

