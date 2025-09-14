Известный британский врач и телеведущий Александр Джеральд ван Хугенхук-Туллекен назвал пять эффективных, научно обоснованных способов сделать стресс своим союзником и научиться его контролировать.

Как выжить в стрессе: что известно

По словам Александра, прежде всего нужно осознать, что стресс на самом деле не враг, а союзник, который помогает преодолевать трудности.

Однако также важно научиться стресс контролировать, чтобы он не вредил здоровью, не портил настроение и не разрушат отношения.

Врач назвал пять простых и реально работающих способа эффективно управлять стрессом.

1. Стресс – не повод для паники, а естественная часть жизни. Вместо того, чтобы паниковать, напомните себе, что ничто не длится вечно и этот стресс тоже пройдет.

2. Физическая активность – прекрасный способ выпустить накопившееся внутри напряжение.

По словам врача, движение действует на тело как стресс: ускоряет сердцебиение, повышает давление, ускоряет дыхание и выбрасывает адреналин и кортизол.

Регулярные упражнения тренируют организм справляться с всплесками кортизола и готовят его к более серьезным стрессовым ситуациям.

В качестве физической нагрузки можно выбрать как спортзал, так и приятную пробежку с собакой на природе.

3. Сон должен стать приоритетом. Старайтесь ложиться раньше и вставать примерно в одно и тоже время, чтобы тело вошло в стабильный ритм.

Даже если сон иногда нарушается, не паникуйте. Организм иногда нормально справляется с меньшим количеством сна, а естественные ритмы со временем возобновятся.

4. Забота о себе также помогает эффективно избегать негативных эмоций. Поэтому:

питайтесь правильно, добавьте в рацион фрукты, овощи, цельные продукты и качественный белок; н

находите время для себя, отдых и маленькие радости помогают восстанавливать силы;

практикуйте осознанность. Это не обязательно медитация. Это может быть планирование дня или недели, продумывание сложных моментов и распределение сил. К примеру, заранее приготовленный ужин снимает стресс после рабочего дня.

Стресс – это не только угроза. Это также шанс научиться заботиться о себе и укрепить свои ресурсы.

5. Делитесь своими переживаниями. Тревога из-за работы, денег или семьи знакома каждому. Если держать ее в себе, она только растет.

Разговор с другом или близким человеком помогает снять напряжение и посмотреть на проблему под другим углом.

Иногда, по словам эксперта, достаточно просто проговорить переживание вслух и ситуация становится более управляемой.

Источник : BBC Украина

