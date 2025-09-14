П’ять дієвих способів для подолання стресу: поради лікаря
Відомий британський лікар і телеведучий Олександр Джеральд ван Хугенхук-Туллекен назвав п’ять ефективних, науково обґрунтованих способів зробити стрес своїм союзником і навчитися його контролювати.
Як вижити в стресі: що відомо
За словами Олександра, передовсім потрібно усвідомити, що стрес насправді не ворог, а союзник, який допомагає долати труднощі.
Однак також важливо навчитися контролювати стрес, щоб він не шкодив здоров’ю, не псував настрій і не руйнував стосунки.
Лікар назвав п’ять простих і реально дієвих способів ефективно керувати стресом.
1. Стрес – не привід для паніки, а природна частина життя. Замість того, щоб панікувати, нагадайте собі, що ніщо не триває вічно і цей стрес теж мине.
2. Фізична активність – прекрасний спосіб випустити накопичену всередині напругу.
За словами лікаря, рух діє на тіло як стрес: прискорює серцебиття, підвищує тиск, прискорює дихання і викидає адреналін і кортизол.
Регулярні вправи тренують організм справлятися зі сплесками кортизолу і готують його до більш серйозних стресових ситуацій.
Для фізичного навантаження можна вибрати як спортзал, так і приємну пробіжку з собакою на природі.
3. Сон повинен стати пріоритетом. Намагайтеся лягати раніше і вставати приблизно в один і той самий час, щоб тіло увійшло в стабільний ритм.
Навіть якщо сон іноді порушується, не панікуйте. Організм нормально справляється з меншою кількістю сну, а природні ритми з часом відновляться.
4. Турбота про себе також допомагає ефективно уникати негативних емоцій. Тому:
- харчуйтеся правильно, додайте до раціону фрукти, овочі, цільні продукти і якісний білок;
- знаходьте час для себе, відпочинок і маленькі радості допомагають відновлювати сили;
- практикуйте усвідомленість. Це не обов’язково медитація. Це може бути планування дня або тижня, продумування складних моментів і розподіл сил. Наприклад, заздалегідь приготована вечеря знімає стрес після робочого дня.
Стрес – це не тільки загроза. Це також шанс навчитися піклуватися про себе і зміцнити свої ресурси.
5. Діліться своїми переживаннями. Тривога через роботу, гроші або сім’ю знайома кожному. Якщо тримати її в собі, вона тільки зростає.
Розмова з другом або близькою людиною допомагає зняти напругу і подивитися на проблему під іншим кутом.
Іноді, за словами експерта, достатньо просто проговорити переживання вголос і ситуація стає більш керованою.