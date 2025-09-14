Відомий британський лікар і телеведучий Олександр Джеральд ван Хугенхук-Туллекен назвав п’ять ефективних, науково обґрунтованих способів зробити стрес своїм союзником і навчитися його контролювати.

Як вижити в стресі: що відомо

За словами Олександра, передовсім потрібно усвідомити, що стрес насправді не ворог, а союзник, який допомагає долати труднощі.

Однак також важливо навчитися контролювати стрес, щоб він не шкодив здоров’ю, не псував настрій і не руйнував стосунки.

Зараз дивляться

Лікар назвав п’ять простих і реально дієвих способів ефективно керувати стресом.

1. Стрес – не привід для паніки, а природна частина життя. Замість того, щоб панікувати, нагадайте собі, що ніщо не триває вічно і цей стрес теж мине.

2. Фізична активність – прекрасний спосіб випустити накопичену всередині напругу.

За словами лікаря, рух діє на тіло як стрес: прискорює серцебиття, підвищує тиск, прискорює дихання і викидає адреналін і кортизол.

Регулярні вправи тренують організм справлятися зі сплесками кортизолу і готують його до більш серйозних стресових ситуацій.

Для фізичного навантаження можна вибрати як спортзал, так і приємну пробіжку з собакою на природі.

3. Сон повинен стати пріоритетом. Намагайтеся лягати раніше і вставати приблизно в один і той самий час, щоб тіло увійшло в стабільний ритм.

Навіть якщо сон іноді порушується, не панікуйте. Організм нормально справляється з меншою кількістю сну, а природні ритми з часом відновляться.

4. Турбота про себе також допомагає ефективно уникати негативних емоцій. Тому:

харчуйтеся правильно, додайте до раціону фрукти, овочі, цільні продукти і якісний білок;

знаходьте час для себе, відпочинок і маленькі радості допомагають відновлювати сили;

практикуйте усвідомленість. Це не обов’язково медитація. Це може бути планування дня або тижня, продумування складних моментів і розподіл сил. Наприклад, заздалегідь приготована вечеря знімає стрес після робочого дня.

Стрес – це не тільки загроза. Це також шанс навчитися піклуватися про себе і зміцнити свої ресурси.

5. Діліться своїми переживаннями. Тривога через роботу, гроші або сім’ю знайома кожному. Якщо тримати її в собі, вона тільки зростає.

Розмова з другом або близькою людиною допомагає зняти напругу і подивитися на проблему під іншим кутом.

Іноді, за словами експерта, достатньо просто проговорити переживання вголос і ситуація стає більш керованою.

Джерело : BBC Україна

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.