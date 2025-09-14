Дезинформация в социальных сетях о противозачаточных таблетках заставляет женщин относиться к ним настолько негативно, что многие отказываются от них.

Например, в соцсетях довольно распространено утверждение, что таблетки вредны якобы из-за побочных эффектов, включая предполагаемый повышенный риск набора веса, проблем со щитовидной железой, образования тромбов и инсультов.

Отказ от оральных контрацептивов: что известно

В исследовании команды британских психологов из Шеффилдского университета участвовали 275 женщин в возрасте от 18 до 45 лет, которые принимали противозачаточные таблетки в течение предыдущих 18 месяцев. Почти у всех из них — 266 (97%) — наблюдался как минимум один побочный эффект.

Ученые выяснили, что ожидания женщин относительно негативного опыта приема противозачаточных таблеток с самого начала часто оправдывались.

Однако негативная информация о противозачаточных таблетках в СМИ и убеждение в том, что лекарства вредны или их часто используют, повышали риск негативной реакции на них.

Мифы в соцсетях о противозачаточных таблетках, по словам исследователей, являются ключевой причиной того, что пользователи сталкиваются с реальными, но психологическими побочными эффектами.

Это называется “эффектом ноцебо” — противоположностью более известному эффекту плацебо.

Его возникновение тесно связано с тревогой, депрессией и усталостью. Эксперты отмечают, что люди начинают с подозрением относиться ко всему, что, по их мнению, может ухудшить состояние. Это, в свою очередь, усиливает эффект.

Авторы исследования обнаружили, что эффект ноцебо включает четыре психологических фактора, связанных с негативным опытом женщин, принимающих противозачаточные таблетки. К ним относятся:

первоначальное ожидание того, что таблетка будет вредной;

низкий уровень доверия к тому, как разрабатываются лекарства;

убеждение, что лекарства используются чрезмерно и вредны;

убеждение, что они чувствительны к лекарствам.

— Данные свидетельствуют о том, что многие из часто встречающихся побочных эффектов гормональной контрацепции являются результатом психологической реакции (ноцебо) на прием оральных контрацептивов, — говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что несмотря на то, что эти проблемы имеют психологическую природу, важно понимать, что для женщин это вполне реальные переживания, которые часто влияют на их решение продолжать принимать таблетки.

По словам экспертов, помощь психологов, например, оспаривание негативных убеждений о лекарствах, может использоваться для снижения побочных эффектов и продолжения приема противозачаточных таблеток.

