Дезінформація в соціальних мережах про протизаплідні таблетки змушує жінок ставитися до них настільки негативно, що багато хто відмовляється від них.

Наприклад, у соцмережах досить поширене твердження, що таблетки шкідливі через побічні ефекти, зокрема через передбачуваний підвищений ризик набору ваги, проблеми зі щитовидною залозою, утворення тромбів та інсультів.

Відмова від оральних контрацептивів: що відомо

У дослідженні команди британських психологів з Шеффілдського університету брали участь 275 жінок у віці від 18 до 45 років, які приймали протизаплідні таблетки протягом попередніх 18 місяців. Майже у всіх з них – 266 (97%) – спостерігався щонайменше один побічний ефект.

Вчені з’ясували, що побоювання жінок через негативний досвід приймання протизаплідних таблеток із самого початку часто виправдовувалося.

Однак негативна інформація про протизаплідні таблетки в ЗМІ і переконання в тому, що ліки шкідливі або їх часто використовують, підвищували ризик негативної реакції на них.

Міфи в соціальних мережах про протизаплідні таблетки, за словами дослідників, є ключовою причиною того, що користувачі стикаються з реальними, але психологічними побічними ефектами.

Це називається “ефектом ноцебо” – протилежністю більш відомому ефекту плацебо.

Його виникнення тісно пов’язане з тривогою, депресією і втомою. Експерти відзначають, що люди починають з підозрою ставитися до всього, що, на їхню думку, може погіршити стан. Це, в свою чергу, підсилює ефект.

Автори дослідження виявили, що ефект ноцебо передбачає чотири психологічні фактори, пов’язані з негативним досвідом жінок, які приймають протизаплідні таблетки, зокрема:

початкове очікування того, що таблетка буде шкідливою;

низький рівень довіри до того, як розробляються ліки;

переконання, що ліки використовуються надмірно і шкідливі;

переконання, що вони чутливі до ліків.

– Дані свідчать про те, що багато найпоширеніших побічних ефектів гормональної контрацепції є наслідком психологічної реакції (ноцебо) на прийом оральних контрацептивів, – ідеться в повідомленні.

Вчені відзначають, що, попри те, що ці проблеми мають психологічну природу, важливо розуміти, що для жінок це цілком реальні переживання, які часто впливають на їхнє рішення продовжувати приймати таблетки.

За словами експертів, допомога психологів, наприклад, піддавання сумніву негативних переконань про ліки, може використовуватися для зниження побічних ефектів і продовження приймання протизаплідних таблеток.

Джерело : The Guardian

