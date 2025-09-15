Лекарства, принятые много лет назад, могут продолжать формировать микробиом кишечника человека.

Таковы результаты, полученные в ходе масштабного исследования Института геномики Тартуского университета.

След лекарств в кишечнике: что выяснили ученые

Прежде чем прийти к таким выводам, ученые проанализировал образцы кала и записи о назначении лекарств более чем 2 500 участников Эстонского биобанка.

Сейчас смотрят

Выяснилось, что большинство изученных препаратов были связаны с изменениями микробиома, причем многие из них демонстрировали долгосрочные эффекты, то есть спустя годы после того, как пациенты прекращали их принимать.

Влияние не ограничивалось антибиотиками: антидепрессанты, бета-блокаторы, ингибиторы протонной помпы и бензодиазепины – все эти препараты оставили микробные “отпечатки пальцев”.

Как заявил ведущий автор работы Оливер Аасметс, в большинстве исследований микробиома рассматриваются только лекарства, принимаемые в настоящее время.

— Но наши результаты показывают, что употребление лекарств в прошлом может быть столь же важным, поскольку является неожиданно сильным фактором, объясняющим индивидуальные различия в микробиоме, — подчеркнул ученый.

Интересно, что бензодиазепины, часто назначаемые при тревожных расстройствах, оказывают на микробиом воздействие, сопоставимое с действием антибиотиков широкого спектра действия.

Результаты также показывают, что препараты того же класса, которые могут применяться при одном и том же заболевании, например, диазепам и алпразолам, могут различаться по степени нарушения микробиома.

Последующие образцы, полученные от подгруппы участников, подтвердили, что начало или прекращение приема определенных препаратов вызывало предсказуемые изменения микробной популяции, что указывает на наличие причинно-следственных связей.

Ученые выразили надежду, что результат их работы побудит врачей обращать внимание на историю приема лекарств при проверке данных о микробиоме пациента.

Источник : MedicalXpress

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.