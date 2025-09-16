Ожирение и диабет II типа среди молодых людей все чаще связывают со снижением когнитивных функций мозга и даже деменцией.

Об этом говорится в ряде новых исследований ученых США и Европы.

Ожирение и диабет могут спровоцировать раннюю деменцию

Еще 10 лет назад медики отмечали уменьшение случаев болезни Альцгеймера среди пожилых пациентов, что объяснялось более высоким уровнем образования и лучшим контролем инсультов.

Сейчас смотрят

Но уже тогда эксперты предупреждали: ожирение и диабет молодых поколений способны перечеркнуть положительные тенденции.

Сегодня врачи фиксируют это в практике.

– Я вижу все больше 40-летних с диабетом и гипертонией, хотя раньше такие диагнозы появлялись в 50–60 лет, – отметила директор Центра исследований эпидемиологии продолжительности жизни Тулейнского университета Лидия Баццано.

Исследования подтверждают, что патологические изменения в мозге начинаются за десятилетия до первых симптомов деменции.

Хронически высокий уровень сахара в крови, инсулинорезистентность и воспалительные процессы постепенно повреждают центральную нервную систему.

Особенно опасно то, что мозг молодых людей до 25 лет еще находится в стадии развития. Диабет в этом возрасте может негативно влиять на когнитивные функции.

По данным Центров контроля и профилактики заболеваний США, к 2060 году количество детей и подростков с диабетом II типа может вырасти в девять раз.

А исследование Гарвардского университета свидетельствует, что более половины детей сегодня будут страдать ожирением уже к 35 годам.

Специалисты призывают врачей уделять больше внимания профилактике – от контроля веса и уровня глюкозы до регулярных обследований когнитивных функций в группе риска.

Исследования также показывают, что современные препараты, такие как семаглутид, могут снижать риск Альцгеймера у больных диабетом.

– Если мы не изменим среду и образ жизни, естественные защитные механизмы человеческого организма просто не выдержат, – говорит невролог Питер Фрид.

Источник: Medscape

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.