Диабет и ожирение угрожают мозгу: новые данные
Ожирение и диабет II типа среди молодых людей все чаще связывают со снижением когнитивных функций мозга и даже деменцией.
Об этом говорится в ряде новых исследований ученых США и Европы.
Ожирение и диабет могут спровоцировать раннюю деменцию
Еще 10 лет назад медики отмечали уменьшение случаев болезни Альцгеймера среди пожилых пациентов, что объяснялось более высоким уровнем образования и лучшим контролем инсультов.
Но уже тогда эксперты предупреждали: ожирение и диабет молодых поколений способны перечеркнуть положительные тенденции.
Сегодня врачи фиксируют это в практике.
– Я вижу все больше 40-летних с диабетом и гипертонией, хотя раньше такие диагнозы появлялись в 50–60 лет, – отметила директор Центра исследований эпидемиологии продолжительности жизни Тулейнского университета Лидия Баццано.
Исследования подтверждают, что патологические изменения в мозге начинаются за десятилетия до первых симптомов деменции.
Хронически высокий уровень сахара в крови, инсулинорезистентность и воспалительные процессы постепенно повреждают центральную нервную систему.
Особенно опасно то, что мозг молодых людей до 25 лет еще находится в стадии развития. Диабет в этом возрасте может негативно влиять на когнитивные функции.
По данным Центров контроля и профилактики заболеваний США, к 2060 году количество детей и подростков с диабетом II типа может вырасти в девять раз.
А исследование Гарвардского университета свидетельствует, что более половины детей сегодня будут страдать ожирением уже к 35 годам.
Специалисты призывают врачей уделять больше внимания профилактике – от контроля веса и уровня глюкозы до регулярных обследований когнитивных функций в группе риска.
Исследования также показывают, что современные препараты, такие как семаглутид, могут снижать риск Альцгеймера у больных диабетом.
– Если мы не изменим среду и образ жизни, естественные защитные механизмы человеческого организма просто не выдержат, – говорит невролог Питер Фрид.
Источник: Medscape