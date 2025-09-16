Ожиріння та діабет ІІ типу серед молодих людей дедалі частіше пов’язують із зниженням когнітивних фунцій мозку і навіть деменцією.

Про це йдеться в низці нових досліджень науковців США та Європи.

Ожиріння та діабет можуть спровокувати ранню деменцію

Ще 10 років тому медики відзначали зменшення випадків хвороби Альцгеймера серед літніх пацієнтів, що пояснювалося вищим рівнем освіти та кращим контролем інсультів.

Але вже тоді експерти застерігали: ожиріння й діабет молодших поколінь здатні перекреслити позитивні тенденції.

Сьогодні лікарі фіксують це у практиці.

– Я бачу дедалі більше 40-річних із діабетом і гіпертонією, хоча раніше такі діагнози з’являлися у 50–60 років, – зазначила директорка Центру досліджень епідеміології тривалості життя Тулейнського університету Лідія Баццано.

Дослідження підтверджують, що патологічні зміни в мозку починаються за десятиліття до перших симптомів деменції.

Хронічно високий рівень цукру в крові, інсулінорезистентність і запальні процеси поступово пошкоджують центральну нервову систему.

Особливо небезпечним є те, що мозок молодих людей до 25 років ще перебуває у стадії розвитку. Діабет у цьому віці може негативно впливати на когнітивні функції.

За даними Центрів контролю та профілактики захворювань США, до 2060 року кількість дітей і підлітків з діабетом ІІ типу може зрости у дев’ять разів.

А дослідження Гарвардського університету свідчить, що понад половина дітей сьогодні матимуть ожиріння вже до 35 років.

Фахівці закликають лікарів приділяти більше уваги профілактиці – від контролю ваги та рівня глюкози до регулярних обстежень когнітивних функцій у групі ризику.

Дослідження також показують, що сучасні препарати, як-от семаглутид, можуть знижувати ризик Альцгеймера у хворих на діабет.

– Якщо ми не змінимо середовище та спосіб життя, природні захисні механізми людського організму просто не витримають, – каже невролог Пітер Фрід.

Джерело: Medscape

