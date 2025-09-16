Сокращение помощи США иностранным государствам может привести к более чем 10 млн новых случаев заболевания туберкулезом и 2,5 млн смертей в ближайшие годы в 26 странах с высоким бременем этой патологии.

Об этом говорится в докладе по результатам исследования, проведенного Центром моделирования и анализа (США) и Партнерством Остановить туберкулез (Швейцария).

Помощь США и рост туберкулеза: что известно

В документе говорится, что финансовая поддержка США выполняла соответствующую роль в разработке и реализации программ здравоохранения, особенно в борьбе с такими заболеваниями, как ВИЧ, малярия и туберкулез.

Только в 2024 году взносы США составили более 55% всех внешних средств, доступных для программ борьбы с туберкулезом.

Резкое замораживание финансирования и последующие сокращения в начале 2025 года привели к закрытию многих программ по всему миру и к проблемам с диагностикой и лечением как обычного, так и лекарственно-устойчивого туберкулеза.

Используя математическое моделирование, исследователи проанализировали три сценария нарушения финансирования в период между 2025 и 2030 годами:

сценарий минимального воздействия, при котором услуги восстанавливаются в течение трех месяцев;

сценарий умеренного воздействия, при котором услуги восстанавливаются в течение одного года;

наихудший сценарий, при котором, если не будет устранен дефицит финансирования, охват услугами останется на сокращенном уровне.

Выяснилось, что даже при минимальных нарушениях можно ожидать еще 634 700 случаев заболевания и почти 100 тыс. смертей.

При умеренных нарушениях число новых случаев заболевания может увеличиться до 1,66 млн, число смертей — до 268 600.

В худших сценариях прогнозы выглядят катастрофическими: более 10,6 млн новых случаев заболевания и 2,24 млн смертей.

Исследователи отмечают, что, хотя некоторые страны могут адаптироваться к этой меняющейся ситуации, потрясения будут иметь долгосрочные последствия для уязвимых групп населения.

Ученые призывают к срочному поиску альтернативного финансирования для поддержания важнейших мер по лечению тяжелого туберкулеза.

