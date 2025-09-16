Скорочення допомоги США іноземним державам може призвести до понад 10 млн нових випадків захворювання на туберкульоз і 2,5 млн смертей у найближчі роки в 26 країнах з високим тягарем цієї патології.

Про це йдеться в доповіді за результатами дослідження, проведеного Центром моделювання та аналізу (США) і Партнерством Зупинити туберкульоз (Швейцарія).

Допомога США і зростання туберкульозу: що відомо

У документі йдеться, що фінансова підтримка США відігравала відповідну роль у розробці та реалізації програм охорони здоров’я, особливо в боротьбі з такими захворюваннями, як ВІЛ, малярія та туберкульоз.

Тільки в 2024 році внески США становили понад 55% всіх зовнішніх коштів, доступних для програм боротьби з туберкульозом.

Різке заморожування фінансування і подальші скорочення на початку 2025 року призвели до закриття багатьох програм по всьому світу і до проблем з діагностикою та лікуванням як звичайного, так і лікарсько-стійкого туберкульозу.

Використовуючи математичне моделювання, дослідники проаналізували три сценарії порушення фінансування в період між 2025 і 2030 роками:

сценарій мінімального впливу, за якого послуги відновлюються протягом трьох місяців;

сценарій помірного впливу, за якого послуги відновлюються протягом одного року;

найгірший сценарій, за якого, якщо не буде усунуто дефіцит фінансування, охоплення послугами залишиться на скороченому рівні.

З’ясувалося, що навіть за мінімальних порушень можна очікувати ще 634 700 випадків захворювання і майже 100 тис. смертей.

За помірних порушень кількість нових випадків захворювання може збільшитися до 1,66 млн, кількість смертей – до 268 600.

У найгірших сценаріях прогнози мають катастрофічний вигляд: понад 10,6 млн нових випадків захворювання і 2,24 млн смертей.

Дослідники відзначають, що, хоча деякі країни можуть адаптуватися до цієї мінливої ситуації, потрясіння матимуть довгострокові наслідки для вразливих груп населення.

Вчені закликають до термінового пошуку альтернативного фінансування для підтримки найважливіших заходів з лікування важкого туберкульозу.

Джерело : MedicalXpress

