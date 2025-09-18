Шведские ученые в ходе масштабного исследования обнаружили, что ежедневный прием аспирина может существенно снизить риск рецидива некоторых видов колоректального рака после операции.

Как пишет издание, ежегодно колоректальный рак диагностируется почти у 2 млн человек по всему миру. Многим пациентам удаляют опухоли, но, несмотря на успехи химиотерапии, лучевой терапии и хирургического лечения, рак может рецидивировать, если остались клетки.

Аспирин против рецидивов рака: что известно

Во всем мире растет заболеваемость раком кишечника среди людей моложе 50 лет, и, хотя причины до конца неясны, ученые предполагают, что в этом замешаны вредная пища, ожирение, недостаток физической активности и токсины, вырабатываемые кишечными бактериями.

Предыдущие исследования показали, что аспирин может помочь предотвратить колоректальный рак у людей с высоким риском развития этого заболевания из-за наследственных заболеваний, таких как синдром Линча. Однако оставалось неясным, снижает ли препарат вероятность рецидива рака после операции.

В научном эксперименте приняли участие онкологические пациенты, опухоли которых содержали определенные генетические мутации, делавшие их восприимчивыми к противораковым свойствам аспирина. Такие мутации наблюдаются примерно у 40% пациентов с колоректальным раком.

Ученые отобрали более 3 500 пациентов, перенесших удаление колоректальных опухолей в больницах Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии.

Генетические тесты 2 980 пациентов выявили у 1 103, или 37%, мутации в генах, составляющих биологический путь PI3K, связанный с развитием колоректального рака.

Пациентам с мутациями случайным образом назначали 160 мг аспирина в день или плацебо в течение трех лет после операции. Исследование показало, что у пациентов, принимавших аспирин, вероятность рецидива рака была на 55% ниже, чем у пациентов, принимавших плацебо.

Ученые высказали мнение, что аспирин, по-видимому, вмешивается в путь PI3K и подавляет активность тромбоцитов, которые могут окружать опухолевые клетки и эффективно скрывать их от иммунной системы пациента.

— Я думаю, это изменит клиническую практику. При наличии этих мутаций риск рецидива рака снижался более чем на 50%. Это огромный эффект, отметила профессор Каролинском институте в Стокгольме Каролинском институте в Стокгольме Анна Мартлинг.

По ее словам, что результаты исследования подчеркивают необходимость проведения генетических тестов на все виды колоректального рака, чтобы пациенты, которым аспирин может быть полезен, могли получать этот широкодоступный и очень недорогой препарат.

Источник : The Guardian

