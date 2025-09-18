Шведські вчені під час масштабного дослідження виявили, що щоденний прийом аспірину може істотно знизити ризик рецидиву певних видів колоректального раку після операції.

Як пише видання, щорічно колоректальний рак діагностується майже у 2 млн осіб по всьому світу. Багатьом пацієнтам видаляють пухлини, але, попри успіхи хіміотерапії, променевої терапії та хірургічного лікування, рак може рецидивувати, якщо залишилися клітини.

Аспірин проти рецидивів раку: що відомо

У всьому світі зростає захворюваність на рак кишківника серед людей молодше 50 років, і, хоча причини остаточно не виявлені, вчені припускають, що причина криється в шкідливій їжі, ожирінні, недостатній фізичний активності і токсинах, що виробляються кишковими бактеріями.

Зараз дивляться

Попередні дослідження засвідчили, що аспірин може допомогти запобігти колоректальному раку в людей із високим ризиком розвитку цього захворювання через спадкові захворювання, такі як синдром Лінча. Однак залишалося незрозумілим, чи знижує препарат ймовірність рецидиву раку після операції.

У науковому експерименті взяли участь онкологічні пацієнти, пухлини яких містили певні генетичні мутації, що робили їх сприйнятливими до протиракових властивостей аспірину. Такі мутації спостерігаються приблизно у 40% пацієнтів з колоректальним раком.

Вчені відібрали понад 3 500 пацієнтів, які перенесли видалення колоректальних пухлин у лікарнях Швеції, Норвегії, Данії та Фінляндії.

Генетичні тести 2 980 пацієнтів виявили у 1 103, або 37%, мутації в генах, що свідчить про біологічний шлях PI3K, пов’язаний з розвитком колоректального раку.

Пацієнтам з мутаціями випадковим чином призначали 160 мг аспірину на день або плацебо протягом трьох років після операції. Дослідження засвідчило, що у пацієнтів, які приймали аспірин, ймовірність рецидиву раку була на 55% нижчою, ніж у пацієнтів, які приймали плацебо.

Вчені висловили думку, що аспірин, ймовірно, втручається в шлях PI3K і пригнічує активність тромбоцитів, які можуть оточувати пухлинні клітини і ефективно приховувати їх від імунної системи пацієнта.

– Я думаю, це змінить клінічну практику. За наявності цих мутацій ризик рецидиву раку знижувався понад 50%. Це величезний ефект, зазначила професор Каролінського інституту в Стокгольмі Каролінського інституту в Стокгольмі Анна Мартлінг.

За її словами, результати дослідження вказують на необхідність проведення генетичних тестів на всі види колоректального раку, щоб пацієнти, яким аспірин може бути корисний, могли отримувати цей широкодоступний і дуже недорогий препарат.

Джерело : The Guardian

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.