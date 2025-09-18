Взрослые дети обычно меняются ролями с родителями в возрасте 48 лет, становясь их опекунами, то есть оказывают им больше поддержки, чем получают.

Это показал опрос среди 500 взрослых в возрасте до 50 лет, проведенный в Великобритании по заказу одного из специализированных агентств по уходу.

Дети как опекуны своих родителей: что известно

Опрос также показал, что 54% ​​респондентов считают, что поменялись местами с мамой или папой, как правило, когда их родителям исполняется 73 года.

Сейчас смотрят

Отмечается, что примерно с этого возрастного предела многие взрослые дети стали помогать родителям разбираться в официальных документах или пользоваться цифровыми устройствами.

Кроме того, они стали брать на себя более серьезные обязанности, например быть главным водителем, управлять финансами родителей и вести хозяйство от их имени.

В результате четверо из десяти опрошенных заявили, что чувствуют себя скорее опекунами, чем “ребенком”.

Исследование показало, что для четверти взрослых эта смена ролей произошла раньше, чем они ожидали.

Для многих поворотным моментом стало ухудшение физического здоровья или психического благополучия их родителей, что стало явным сигналом о необходимости вмешаться.

Это произошло либо из-за общего старения, либо из-за того, что 25% обнаружили, что их мама или папа стали забывчивыми. Четверть опрошенных взяли на себя эти обязанности после смерти второго родителя.

Исследование показало, что взрослые дети обычно звонят родителям три раза в неделю, чтобы проверить их состояние, и навещают их дважды в неделю.

Две трети опрошенных считают, что их родители чувствуют себя спокойнее всего дома, поскольку им знакома планировка и есть поддержка соседей. В связи с этим девять из десяти опрошенных отметили, что родителям крайне важно оставаться дома, чтобы сохранять независимость.

Почти половина опрошенных боится мысли о том, что их родителям придется покинуть дом, а 24% успокаивает мысль о том, что их родителей будут навещать сиделки.

Источник: Express

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.