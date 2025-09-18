Дорослі діти зазвичай міняються ролями з батьками у віці 48 років, стаючи їхніми опікунами, тобто надають їм більше підтримки, ніж отримують.

Це засвідчило опитування серед 500 дорослих у віці до 50 років, проведене у Великій Британії на замовлення одного зі спеціалізованих агентств з догляду.

Діти в ролі опікунів своїх батьків: що відомо

Згідно з опитуванням, 54% респондентів вважають, що помінялися місцями з мамою або татом, найчастіше, коли їхнім батькам виповнюється 73 роки.

Зазначається, що приблизно з цього вікового обмеження багато дорослих дітей стали допомагати батькам розбиратися в офіційних документах або користуватися цифровими пристроями.

Крім того, вони стали брати на себе більш серйозні обов’язки, як-от бути головним водієм, управляти фінансами батьків і вести господарство від їхнього імені.

Зрештою четверо з десяти опитаних заявили, що почуваються радше опікунами, ніж “дитиною”.

Дослідження показало, що для чверті дорослих ця зміна ролей відбулася раніше, ніж вони очікували.

Для багатьох поворотним моментом стало погіршення фізичного здоров’я або психічного благополуччя їхніх батьків, що стало очевидним сигналом про необхідність втрутитися.

Це сталося або через загальне старіння, або через те, що 25% виявили, що їхня мама або тато стали забудькуватими. Чверть опитаних взяли на себе ці обов’язки після смерті другого з батьків.

Дослідження показало, що дорослі діти зазвичай дзвонять батькам тричі на тиждень, щоб перевірити їхній стан, і відвідують їх двічі на тиждень.

Дві третини опитаних вважають, що їхні батьки почуваються найспокійніше вдома, оскільки там знайоме планування і є підтримка сусідів. У зв’язку з цим дев’ять із десяти опитаних відзначили, що батькам вкрай важливо залишатися вдома, щоб зберігати незалежність.

Майже половина опитаних боїться думки про те, що їхнім батькам доведеться покинути будинок, а 24% заспокоює думка про те, що їхніх батьків будуть відвідувати доглядальниці.

Джерело: Express

