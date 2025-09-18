В Тернополе заработал центр ментального здоровья всеукраинской сети Повернення, основанной Виктором и Еленой Пинчук.

Новый центр ментального здоровья в Тернополе: что известно

В Тернополе открылся современный и комфортный центр ментального здоровья для военных, ветеранов и их семей.

Это уже второй центр в рамках всеукраинской сети Повернення, которую основали Виктор и Елена Пинчук для поддержки Сил безопасности и обороны Украины.

Ежегодно более 4 тысяч украинских защитников, защитниц и их семей смогут получить бесплатную комплексную помощь для ментального восстановления.

Проект Повернення демонстрирует успешное партнерство между частным сектором и государством: благотворители создают центры ментального здоровья на базе государственных медицинских учреждений.

— Наши воины впервые в истории человечества сталкиваются с войной такого типа — когда дроны и атаки 24/7 не оставляют человеку ни одной психологической паузы, — отметил основатель проекта, бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук.

По его словам, современная медицина еще не осмыслила такие нагрузки, а наши люди уже их переживают.

Поэтому уделять внимание ментальному восстановлению очень важно, поскольку сильный воин — это не только физически здоровый, но и ментально устойчивый.

Задача центра — помочь им восстановиться. Основатель сети считает, что сегодня это вопрос национальной безопасности для государства.

Центр сети Повернення в Тернополе создан на базе ведущего медицинского учреждения и оборудован в соответствии с высочайшими стандартами инклюзивности.

Это современное безопасное пространство для ментального восстановления, где комфорт и функциональность сочетаются с инновационными решениями.

Все помещения создают атмосферу доверия, спокойствия и поддержки, а благодаря инновационному оборудованию оказывается помощь по лучшим мировым практикам.

Пространство продумано так, чтобы каждый посетитель чувствовал себя комфортно: широкие дверные проемы, отсутствие порогов, медицинский антискользящий линолеум и инклюзивные санитарные комнаты с достаточным пространством для людей на инвалидных колясках.

Здесь предусмотрено все необходимое для комплексной помощи: рецепция с зоной ожидания, четыре кабинета специалистов для индивидуальной, семейной и психиатрической поддержки, комната групповой терапии, одноместные палаты дневного стационара с инновационными многофункциональными кроватями.

В центре работают манипуляционный кабинет, ординаторская и инклюзивные санитарные комнаты, доступные для посетителей, в том числе лиц на инвалидных креслах.

Среди инновационных решений центра — система психологической разгрузки и управления стрессом Shiftwave System (США), работающая на основе пульсирующих волн и помогающая снижать уровень стресса и улучшать самочувствие.

Также центр оснащен набором для EMDR-терапии (метод проработки травмы с помощью движения глаз), материалами для арт-терапии, настольными психологическими играми, игрушками-антистресс, тактильными ковриками, массажными мячами и ковриками для йоги.

Отдельное внимание уделено профессиональному развитию команды: специалисты имеют доступ к библиотеке по психологии, психиатрии и психотерапии, что будет способствовать внедрению современных знаний и методик в практику.

Для работы специалистов и комфортного пребывания посетителей также предусмотрены комплекты компьютерной техники с лицензионным программным обеспечением в кабинете групповой терапии и на рецепции, а также четыре ноутбука для специалистов.

В тернопольском центре с клиентами работает мультидисциплинарная команда, в которую входят психиатры, психологи, психотерапевты и медицинские сестры. При необходимости к работе привлекаются социальные работники и кейс-менеджеры, что обеспечивает комплексное сопровождение пациентов.

Ключевым направлением работы центра станет поддержка лиц, сталкивающихся с последствиями стресса, тревожными расстройствами, депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), адаптационными и психосоматическими трудностями.

Команда специалистов будет применять эффективные подходы, в частности когнитивно-поведенческую терапию, гештальт-терапию, травмоориентированную терапию, EMDR-терапию, техники стабилизации и саморегуляции, а также кризисное консультирование.

— Наша команда стремится создать ментально безбарьерное пространство для людей, перенесших военную травму. Мы верим, что важны не только профессиональные знания, но и искренность: когда мы действительно слышим и принимаем каждого пациента, — подчеркнула заведующая центром ментального здоровья в Тернополе Лана Омельчук.

Качественное ментальное восстановление возможно только при участии квалифицированных специалистов. Именно поэтому в сотрудничестве с украинскими и международными экспертами в рамках проекта Повернення внедряются современные учебные программы для специалистов в области ментального здоровья.

Программы включают практические тренинги, воркшопы и супервизии. Это дает врачам действенные инструменты для работы с травмами войны и позволяет пациентам получать поддержку высочайшего уровня.

На сегодняшний день уже более 1 000 специалистов в области ментального здоровья приняли участие в образовательных мероприятиях, организованных в рамках проекта Повернення.

На первом этапе проекта предусмотрено открытие 20-25 центров ментального здоровья по всей Украине.

Ежегодно учреждения смогут оказывать бесплатную и профессиональную помощь более 100 тысячам военных, ветеранов и членов их семей.

Источник: Всеукраинская сеть Повернення

Фото: Всеукраинская сеть Повернення

