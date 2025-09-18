У Тернополі запрацював центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі Повернення, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками.

Новий центр ментального здоров’я у Тернополі: що відомо

У Тернополі відкрився сучасний і комфортний центр ментального здоров’я для військових, ветеранів та їхніх родин.

Це вже другий осередок у межах всеукраїнської мережі Повернення, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки задля підтримки Сил безпеки й оборони України.

Щороку понад 4 тисячі українських захисників, захисниць і їхніх родин зможуть отримати безоплатну комплексну допомогу для ментального відновлення.

Проєкт Повернення демонструє успішне партнерство між приватним сектором і державою: благодійники створюють центри ментального здоров’я на базі державних медичних установ.

— Наші воїни вперше в історії людства стикаються з війною такого типу — коли дрони та атаки 24/7 не залишають людині жодної психологічної паузи, — зазначив засновник проєкту, бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук.

За його словами, сучасна медицина ще не осмислила такі навантаження, а наші люди вже їх переживають.

Тому приділяти увагу ментальному відновленню дуже важливо, оскільки сильний воїн — це не тільки фізично здоровий, але й ментально стійкий.

Завдання центру — допомогти їм відновитися. Засновник мережі вважає, що сьогодні це питання національної безпеки для держави.

Центр мережі Повернення у Тернополі створено на базі провідного медичного закладу й обладнано відповідно до найвищих стандартів інклюзивності.

Це сучасний безпечний простір для ментального відновлення, де комфорт і функціональність поєднуються з інноваційними рішеннями.

Усі приміщення створюють атмосферу довіри, спокою та підтримки, а завдяки інноваційному обладнанню надається допомога за найкращими світовими практиками.

Простір продумано так, щоб кожен відвідувач почувався комфортно: широкі дверні отвори, відсутність порогів, медичний антиковзкий лінолеум та інклюзивні санітарні кімнати з достатнім простором для людей на кріслах колісних.

Тут передбачено все необхідне для комплексної допомоги: рецепція із зоною очікування, чотири кабінети фахівців для індивідуальної, сімейної та психіатричної підтримки, кімната групової терапії, одномісні палати денного стаціонару з інноваційними багатофункціональними ліжками.

У центрі працюють маніпуляційний кабінет, ординаторська й інклюзивні санітарні кімнати, доступні для відвідувачів, зокрема осіб на кріслах колісних.

Серед інноваційних рішень центру — система психологічного розвантаження та управління стресом Shiftwave System (США), що працює на основі пульсуючих хвиль і допомагає знижувати рівень стресу й покращувати самопочуття.

Також центр оснащено набором для EMDR-терапії (метод опрацювання травми за допомогою руху очей), матеріалами для арттерапії, настільними психологічними іграми, іграшками-антистрес, тактильними килимками, масажними м’ячами й килимками для йоги.

Окрему увагу приділено професійному розвитку команди: спеціалісти мають доступ до бібліотеки з психології, психіатрії та психотерапії, що сприятиме впровадженню сучасних знань і методик у практику.

Для роботи фахівців і комфортного перебування відвідувачів також передбачено комплекти комп’ютерної техніки з ліцензійним програмним забезпеченням у кабінеті групової терапії та на рецепції, а також чотири ноутбуки для спеціалістів.

У тернопільському центрі з клієнтами працює мультидисциплінарна команда, до якої входять психіатри, психологи, психотерапевти й медичні сестри. За потреби до роботи долучаються соціальні працівники та кейс-менеджери, що забезпечує комплексний супровід пацієнтів.

Ключовим напрямом роботи центру стане підтримка осіб, які стикаються з наслідками стресу, тривожними розладами, депресією, посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), адаптаційними та психосоматичними труднощами.

Команда фахівців застосовуватиме ефективні підходи, зокрема когнітивно-поведінкову терапію, гештальт-терапію, травмоорієнтовану терапію, EMDR-терапію, техніки стабілізації та саморегуляції, а також кризове консультування.

— Наша команда прагне створити ментально безбар’єрний простір для людей, які зазнали воєнної травми. Ми віримо, що важливі не лише професійні знання, а й щирість: коли ми справді чуємо та приймаємо кожного пацієнта, — наголосила завідувачка центру ментального здоров’я в Тернополі Лана Омельчук.

Якісне ментальне відновлення можливе лише за участі кваліфікованих фахівців. Саме тому у співпраці з українськими та міжнародними експертами в рамках проєкту Повернення впроваджуються сучасні навчальні програми для спеціалістів у сфері ментального здоров’я.

Програми охоплюють практичні тренінги, воркшопи й супервізії. Це дає лікарям дієві інструменти для роботи з травмами війни і дозволяє пацієнтам отримувати підтримку найвищого рівня.

На сьогодні вже понад 1 000 фахівців сфери ментального здоров’я взяли участь в освітніх заходах, організованих у межах проєкту Повернення.

На першому етапі проєкту передбачено відкриття 20-25 центрів ментального здоров’я по всій Україні.

Щороку заклади зможуть надавати безоплатну та фахову допомогу понад 100 тисячам військових, ветеранів і членів їхніх родин.

Джерело: Всеукраїнська мережа Повернення

Фото: Всеукраїнська мережа Повернення

