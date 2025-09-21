Всего две-три чашки в день этого популярного горячего напитка, богатого флавоноидами, помогут эффективно снизить артериальное давление.

К такому выводу в ходе исследования пришли американские ученые из Университета Алабамы.

Горячий напиток для снижения давления: что известно

Флавоноиды — это большая группа растительных полифенольных соединений, которые обладают сильными антиоксидантными свойствами и защищают растения от вредителей и УФ-излучения.

В организме человека флавоноиды поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, уменьшают воспаления, снижают ломкость капилляров и борются с окислительным стрессом.

Флавоноиды содержатся во многих фруктах, овощах (яблоки, черника, цитрусовые, перец), чае и какао.

В научном эксперименте были проанализированы 157 испытаний и 15 исследований, изучающих влияние флавоноидов на организм человека.

Выяснилось, что идеальным количеством для эффективного снижения артериального давления является прием 400-600 мг чая в день.

— Эта рекомендация направлена ​​на реальное улучшение нашего здоровья, а не просто на предотвращение дефицита. И самое приятное, что достичь этой цели можно, просто выпив несколько чашек чая, — отметила диетолог Кэрри Ракстон.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Cardiovascular Pharmacology, флавоноиды улучшают работу кровеносных сосудов, называемую эндотелиальной функцией, что помогает контролировать артериальное давление.

В другом исследовании, опубликованном в журнале Molecular Nutrition and Food Research в 2008 году, изучались антиоксидантные, противораковые, сердечно-защитные, антибактериальные, противовирусные и защитные для мозга свойства флавоноидов.

По словам экспертов, люди иногда недооценивают истинную силу полифенолов, таких как флавоноиды, описывая их слишком упрощенно, как антиоксиданты.

Однако все больше исследований продолжают подтверждать пользу употребления натуральных флавоноидов для снижения риска заболеваний, связанных с питанием, включая сердечно-сосудистые заболевания, инсульт и диабет ІІ типа.

