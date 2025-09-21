Лише дві-три чашки в день цього популярного гарячого напою, багатого флавоноїдами, допоможуть ефективно знизити артеріальний тиск.

Такого висновку під час дослідження дійшли американські вчені з Університету Алабами.

Гарячий напій для зниження тиску: що відомо

Флавоноїди – це велика група рослинних поліфенольних сполук, які мають сильні антиоксидантні властивості і захищають рослини від шкідників і УФ-випромінювання.

Зараз дивляться

В організмі людини флавоноїди підтримують здоров’я серцево-судинної системи, зменшують запалення, знижують ламкість капілярів і борються з окислювальним стресом.

Флавоноїди містяться в багатьох фруктах, овочах (яблука, чорниця, цитрусові, перець), чаї та какао.

У науковому експерименті було проаналізовано 157 випробувань і 15 досліджень, що вивчають вплив флавоноїдів на організм людини.

З’ясувалося, що ідеальною кількістю для ефективного зниження артеріального тиску є прийом 400-600 мг чаю на день.

– Ця рекомендація спрямована на реальне поліпшення нашого здоров’я, а не просто на запобігання дефіциту. І найприємніше, що досягти цієї мети можна, просто випивши кілька чашок чаю, – зазначила дієтолог Керрі Ракстон.

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Journal of Cardiovascular Pharmacology, флавоноїди покращують роботу кровоносних судин. Це так звана ендотеліальна функція, що допомагає контролювати артеріальний тиск.

В іншому дослідженні, опублікованому в журналі Molecular Nutrition and Food Research в 2008 році, вивчалися антиоксидантні, протиракові, серцево-захисні, антибактеріальні, противірусні та захисні для мозку властивості флавоноїдів.

За словами експертів, люди іноді недооцінюють справжню силу поліфенолів, таких як флавоноїди, описуючи їх занадто спрощено, як антиоксиданти.

Однак все більше досліджень продовжують підтверджувати користь вживання натуральних флавоноїдів для зниження ризику захворювань, пов’язаних з харчуванням, зокрема серцево-судинних захворювань, інсульту і діабету ІІ типу.

Джерело: Express

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.