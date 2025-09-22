Высокоинтенсивные физические нагрузки, такие как бег, могут спровоцировать развитие рабдомиолиза, которое врачи называют “тихим убийцей”.

Симптомы рабдомиолиза: что известно

По данным Runners World, рабдомиолиз, широко известный как рабдо, возникает, когда содержимое мышечных клеток просачивается в кровоток.

Как объяснил профессор Уильям О. Робертс, любой человек, тренирующийся для повышения выносливости, продуцирует в кровоток некоторое количество креатинкиназы.

Это становится проблемой, когда мышечная клетка высвобождает такие вещества, как калий или миоглобин, что вызывает осложнения.

— Вероятность того, что у вас разовьется рабдомиолиз, невелика, если только вы не увеличиваете резко объем или интенсивность тренировок, что может привести к всевозможным травмам от перегрузки, — говорит профессор.

Как отмечают эксперты Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании, симптомами рабдомиолиза могут быть:

мышечные спазмы с более интенсивными болями;

темный цвет мочи;

слабость или утомляемость.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) подтверждают, что симптомы могут проявиться в любой момент после травмы мышц.

В отчете Агентства говорится, что у некоторых людей симптомы могут проявиться только через несколько дней после травмы.

— При появлении первых признаков рабдо, не игнорируйте их. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, — говорится в сообщении.

По словам экспертов CDC, более ранняя диагностика означает более раннее начало лечения и большую вероятность выздоровления без необратимых последствий для здоровья.

