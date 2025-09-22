Врач назвал симптомы опасного состояния после нагрузок на выносливость
Высокоинтенсивные физические нагрузки, такие как бег, могут спровоцировать развитие рабдомиолиза, которое врачи называют “тихим убийцей”.
Симптомы рабдомиолиза: что известно
По данным Runners World, рабдомиолиз, широко известный как рабдо, возникает, когда содержимое мышечных клеток просачивается в кровоток.
Как объяснил профессор Уильям О. Робертс, любой человек, тренирующийся для повышения выносливости, продуцирует в кровоток некоторое количество креатинкиназы.
Это становится проблемой, когда мышечная клетка высвобождает такие вещества, как калий или миоглобин, что вызывает осложнения.
— Вероятность того, что у вас разовьется рабдомиолиз, невелика, если только вы не увеличиваете резко объем или интенсивность тренировок, что может привести к всевозможным травмам от перегрузки, — говорит профессор.
Как отмечают эксперты Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании, симптомами рабдомиолиза могут быть:
- мышечные спазмы с более интенсивными болями;
- темный цвет мочи;
- слабость или утомляемость.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) подтверждают, что симптомы могут проявиться в любой момент после травмы мышц.
В отчете Агентства говорится, что у некоторых людей симптомы могут проявиться только через несколько дней после травмы.
— При появлении первых признаков рабдо, не игнорируйте их. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, — говорится в сообщении.
По словам экспертов CDC, более ранняя диагностика означает более раннее начало лечения и большую вероятность выздоровления без необратимых последствий для здоровья.
Источник: Express