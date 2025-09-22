Лікар назвав симптоми небезпечного стану після навантажень на витривалість
Високоінтенсивні фізичні навантаження, такі як біг, можуть спровокувати розвиток рабдоміолізу, який лікарі називають “тихим вбивцею”.
Симптоми рабдоміолізу: що відомо
За даними Runners World, рабдоміоліз, широко відомий як рабдо, виникає, коли вміст м’язових клітин просочується в кровотік.
Як пояснив професор Вільям О. Робертс , будь-яка людина, яка тренується для підвищення витривалості, продукує в кровотік певну кількість креатинкинази.
Це стає проблемою, коли м’язова клітина вивільняє такі речовини, як калій або міоглобін, що викликає ускладнення.
– Імовірність того, що у вас розвинеться рабдоміоліз, невелика, якщо тільки ви не збільшуєте різко обсяг або інтенсивність тренувань, що може привести до всіляких травм від перевантаження, – каже професор.
Як зазначають експерти Національної служби охорони здоров’я (NHS) Великої Британії, симптомами рабдоміолізу можуть бути:
- м’язові спазми з більш інтенсивним болем;
- темний колір сечі;
- слабкість або стомлюваність.
Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) підтверджують, що симптоми можуть проявитися будь-коли після травми м’язів.
У звіті Агентства йдеться, що у деяких людей симптоми можуть проявитися тільки через кілька днів після травми.
– За появи перших ознак рабдо, не ігноруйте їх. Негайно зверніться по медичну допомогу, – йдеться в повідомленні.
За словами експертів CDC, більш рання діагностика означає більш ранній початок лікування і більшу ймовірність одужання без незворотних наслідків для здоров’я.
Джерело: Express