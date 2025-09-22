Високоінтенсивні фізичні навантаження, такі як біг, можуть спровокувати розвиток рабдоміолізу, який лікарі називають “тихим вбивцею”.

Симптоми рабдоміолізу: що відомо

За даними Runners World, рабдоміоліз, широко відомий як рабдо, виникає, коли вміст м’язових клітин просочується в кровотік.

Як пояснив професор Вільям О. Робертс , будь-яка людина, яка тренується для підвищення витривалості, продукує в кровотік певну кількість креатинкинази.

Це стає проблемою, коли м’язова клітина вивільняє такі речовини, як калій або міоглобін, що викликає ускладнення.

– Імовірність того, що у вас розвинеться рабдоміоліз, невелика, якщо тільки ви не збільшуєте різко обсяг або інтенсивність тренувань, що може привести до всіляких травм від перевантаження, – каже професор.

Як зазначають експерти Національної служби охорони здоров’я (NHS) Великої Британії, симптомами рабдоміолізу можуть бути:

м’язові спазми з більш інтенсивним болем;

темний колір сечі;

слабкість або стомлюваність.

Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) підтверджують, що симптоми можуть проявитися будь-коли після травми м’язів.

У звіті Агентства йдеться, що у деяких людей симптоми можуть проявитися тільки через кілька днів після травми.

– За появи перших ознак рабдо, не ігноруйте їх. Негайно зверніться по медичну допомогу, – йдеться в повідомленні.

За словами експертів CDC, більш рання діагностика означає більш ранній початок лікування і більшу ймовірність одужання без незворотних наслідків для здоров’я.

Джерело: Express

