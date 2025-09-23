Регулярное решение кроссвордов и головоломок может отсрочить развитие деменции.

Об этом сообщила профессор Саутгемптонского университета Рокси Караре, которая исследует механизмы старения мозга.

Кроссворды и головоломки помогают отсрочить деменцию: что известно

По словам ученой, каждый раз, когда человек решает головоломку, участки мозга, ответственные за зрение и память, должны активно работать.

Это стимулирует кровообращение, питает нейроны и способствует выведению вредных продуктов метаболизма.

– Когда вы выполняете задание, мозгу требуется больше крови. Сосуды расширяются, чтобы обеспечить его кислородом и питательными веществами. В то же время они помогают избавляться от продуктов обмена. Чтобы это работало, стенки сосудов должны оставаться гибкими, – объясняет Караре.

По ее мнению, на развитие деменции также влияют генетика, гипертония, диабет и ожирение, высокий уровень холестерина и вредные привычки, в частности курение и неправильное питание.

Все это снижает способность мозга получать питательные вещества и выводить отходы, в частности бета-амилоид, который вызывает дегенеративные изменения.

Помимо пользы для мозга, головоломки положительно влияют и на психологическое состояние пожилых людей: они не только дарят положительные ощущения, разгадывание ребусов в компании помогает бороться с одиночеством, дополнительным фактором риска.

Впрочем, эксперты отмечают, что для здоровья мозга нужен комплексный подход. Важно также регулярно заниматься физической активностью, правильно питаться, поддерживать социальные контакты и иметь интересные занятия.

Даже если человек имеет генетическую предрасположенность к деменции, эти меры не способны полностью остановить болезнь, однако могут отсрочить симптомы и облегчить течение недуга.

Источник : The Guardian

