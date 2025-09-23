Регулярне розв’язування кросвордів і головоломок може відтерміновувати розвиток деменції.

Про це повідомила професорка Саутгемптонського університету Роксі Караре, яка досліджує механізми старіння мозку.

Кросворди та головоломки допомагають відтермінувати деменцію: що відомо

За словами науковиці, щоразу, коли людина розв’язує головоломку, ділянки мозку, відповідальні за зір та пам’ять, мають активно працювати.

Зараз дивляться

Це стимулює кровообіг, живить нейрони та сприяє виведенню шкідливих продуктів метаболізму.

– Коли ви виконуєте завдання, мозку потрібно більше крові. Судини розширюються, щоб забезпечити його киснем і поживними речовинами. Водночас вони допомагають позбутися продуктів обміну. Щоб це працювало, стінки судин повинні залишатися гнучкими, – пояснює Караре.

На її думку, на розвиток деменції також впливають генетика, гіпертонія, діабет, ожиріння, високий рівень холестерину та шкідливі звички, зокрема куріння й неправильне харчування.

Усе це знижує здатність мозку отримувати поживні речовини та виводити відходи, зокрема бета-амілоїд, який спричиняє дегенеративні зміни.

Окрім користі для мозку, головоломки позитивно впливають і на психологічний стан літніх людей: вони не лише дарують позитивні відчуття, розгадування ребусів у компанії допомагає боротися із самотністю, додатковим фактором ризику.

Втім, експерти наголошують, що для здоров’я мозку потрібен комплексний підхід.

Тобто важливо дотримуватися також регулярної фізичної активності, здорового харчування, мати соціальні контакти та цікаві заняття.

Навіть якщо людина має генетичну схильність до деменції, ці заходи не здатні повністю зупинити хворобу, проте можуть відтермінувати симптоми та полегшити перебіг недуги.

Джерело : The Guardian

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.