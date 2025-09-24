Как обезвоживание организма влияет на стресс — исследование
Новое исследование ученых Ливерпульского университета показали: обезвоживание организма усиливает стресс.
У людей, которые выпивают менее 1,5 л жидкости в день, зашкаливает уровень кортизола.
Недостаток воды повышает уровень гормона стресса
Исследователи отмечают, что участники с низким уровнем потребления жидкости не испытывали особой жажды.
Но их организм демонстрировал явные биологические признаки напряжения — темный цвет мочи и повышенную гормональную реакцию на стресс.
В частности, уровень кортизола на 50% выше, чем у тех, кто придерживался рекомендуемых норм.
— Кортизол является главным гормоном стресса, его чрезмерное выделение связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и депрессии, — объясняет руководитель исследования профессор Нил Волш.
Ключевую роль также играет вазопрессин — гормон, регулирующий баланс воды в организме. Если человек обезвожен, вазопрессин сохраняет жидкость, но в то же время активирует центр стрессовой реакции в мозге, стимулируя выработку кортизола.
Чтобы избежать риска, ученые рекомендуют ежедневно выпивать около 2 л жидкости женщинам и 2,5 л мужчинам и держать рядом бутылку с водой.
Они говорят, что эта простая привычка может сохранить здоровье. Простой способ проверить уровень гидратации — обратить внимание на цвет мочи, светло-желтый означает нормальный уровень воды в организме.
Источник: ScienceDaily