Новое исследование ученых Ливерпульского университета показали: обезвоживание организма усиливает стресс.

У людей, которые выпивают менее 1,5 л жидкости в день, зашкаливает уровень кортизола.

Недостаток воды повышает уровень гормона стресса

Исследователи отмечают, что участники с низким уровнем потребления жидкости не испытывали особой жажды.

Но их организм демонстрировал явные биологические признаки напряжения — темный цвет мочи и повышенную гормональную реакцию на стресс.

В частности, уровень кортизола на 50% выше, чем у тех, кто придерживался рекомендуемых норм.

— Кортизол является главным гормоном стресса, его чрезмерное выделение связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и депрессии, — объясняет руководитель исследования профессор Нил Волш.

Ключевую роль также играет вазопрессин — гормон, регулирующий баланс воды в организме. Если человек обезвожен, вазопрессин сохраняет жидкость, но в то же время активирует центр стрессовой реакции в мозге, стимулируя выработку кортизола.

Чтобы избежать риска, ученые рекомендуют ежедневно выпивать около 2 л жидкости женщинам и 2,5 л мужчинам и держать рядом бутылку с водой.

Они говорят, что эта простая привычка может сохранить здоровье. Простой способ проверить уровень гидратации — обратить внимание на цвет мочи, светло-желтый означает нормальный уровень воды в организме.

Источник: ScienceDaily

