Як зневоднення організму впливає на стрес – дослідження
Нове дослідження вчених Ліверпульського університету показали: зневоднення організму посилює стрес.
У людей, які випивають менше 1,5 л рідини на день, зашкалює рівень кортизолу.
Нестача води підвищує рівень гормону стресу
Дослідники зазначають, що учасники з низьким рівнем споживання рідини не відчували особливої спраги.
Але їхній організм демонстрував явні біологічні ознаки напруги — темний колір сечі та підвищену гормональну реакцію на стрес.
Зокрема, рівень кортизолу був на 50% більше, ніж у тих, хто дотримувався рекомендованих норм.
— Кортизол є головним гормоном стресу, його надмірне виділення пов’язане з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, діабету та депресії, — пояснює керівник дослідження професор Ніл Волш.
Ключову роль також відіграє вазопресин — гормон, що регулює баланс води в організмі. Якщо людина зневоднена, вазопресин зберігає рідину, але водночас активує центр стресової реакції в мозку, стимулюючи вироблення кортизолу.
Щоб уникнути ризику, вчені рекомендують щодня випивати близько 2 л рідини жінкам та 2,5 л чоловікам та тримати поруч пляшку з водою.
Вони кажуть, що ця проста звичка може зберегти здоров’я. Простий спосіб перевірити рівень гідратації — звернути увагу на колір сечі, світло-жовтий означає нормальний рівень води в організмі.
Джерело: ScienceDaily