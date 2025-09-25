Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS One, показало, что трудности с распознаванием речи в шумной среде могут быть связаны не только с недостатками слуха, но и с уровнем интеллекта человека.

Как связаны слух и когнитивные функции

В исследовании приняли участие 40 человек, среди которых были 12 пациентов с аутизмом, 10 с фетальным алкогольным синдромом (то есть унаследованным от родителей). Остальные участники не имели никаких нарушений.

Все участники прошли аудиотесты и проверку когнитивных способностей. В частности, им предлагали через наушники прослушать различные реплики на фоне других голосов, а затем выбрать правильный ответ.

Ученые обнаружили четкую связь: чем хуже людям удавалось распознавать речь, тем ниже были результаты интеллектуальных тестов.

Исследователи считают, что трудности могут возникать из-за обработки звуковой информации.

Этот сложный процесс увеличивает нагрузку на мозг и влияет на когнитивные функции и качество повседневной жизни. Особенно, ести есть недостатки слуха.

Ранее сообщалось, что подобная проблема грозит деменцией.

