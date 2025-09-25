Ученые обнаружили связь между способностью распознавать речь в шуме и уровнем интеллекта
Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS One, показало, что трудности с распознаванием речи в шумной среде могут быть связаны не только с недостатками слуха, но и с уровнем интеллекта человека.
Как связаны слух и когнитивные функции
В исследовании приняли участие 40 человек, среди которых были 12 пациентов с аутизмом, 10 с фетальным алкогольным синдромом (то есть унаследованным от родителей). Остальные участники не имели никаких нарушений.
Все участники прошли аудиотесты и проверку когнитивных способностей. В частности, им предлагали через наушники прослушать различные реплики на фоне других голосов, а затем выбрать правильный ответ.
Ученые обнаружили четкую связь: чем хуже людям удавалось распознавать речь, тем ниже были результаты интеллектуальных тестов.
Исследователи считают, что трудности могут возникать из-за обработки звуковой информации.
Этот сложный процесс увеличивает нагрузку на мозг и влияет на когнитивные функции и качество повседневной жизни. Особенно, ести есть недостатки слуха.
Ранее сообщалось, что подобная проблема грозит деменцией.