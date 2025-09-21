Неконтрольована втрата слуху в середньому віці є причиною до 8% всіх випадків деменції у світі. Боротьба з втратою слуху корисна для довгострокового здоров’я мозку.

Про це сьогодні, 21 вересня, у Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера, нагадали експерти британської благодійної організації Alzheimer’s Research UK.

Втрата слуху загрожує деменцією: що відомо

Лікована втрата слуху визнана найзначнішим запобіжним фактором ризику розвитку деменції. Однак мільйони людей у всьому світі відкладають звернення по допомогу.

Зараз дивляться

За даними Alzheimer’s Research UK, якби кожна людина вживала заходів щодо профілактики або контролю втрати слуху, на кожні 100 осіб, у яких зараз розвивається недоумство, припадало б на сім випадків менше.

Проте багато людей чекають в середньому 10 років, перш ніж звернутися по допомогу.

Дослідження, опубліковане в журналі The Lancet, засвідчило, що боротьба з такими проблемами, як втрата слуху, депресія і недостатня фізична активність, може допомогти запобігти близько 35% випадків деменції.

Було виявлено 12 факторів ризику, які можна змінити і потенційно запобігти або відстрочити близько 40% випадків деменції:

освіта в дитинстві;

турбота про слух і зір;

зниження артеріального тиску;

зниження споживання алкоголю;

запобігання травмам голови;

боротьба з депресією;

боротьба із забрудненням повітря.

Дослідження також показало, що у людей з підвищеним ризиком зниження когнітивних здібностей, які носили слухові апарати, ризик прогресування від легкого когнітивного порушення до деменції був на 48% нижчим.

Джерело: Express

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.