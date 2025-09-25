Нове дослідження, опубліковане в журналі PLOS One, показало, що труднощі з розпізнаванням мови у шумному середовищі можуть бути пов’язані не лише з вадами слуху, а й із рівнем інтелекту людини.

Як пов’язані слух та когнітивні функції

У дослідженні взяли участь 40 людей, серед яких були 12 пацієнтів із аутизмом, 10 із фетальним алкогольним синдромом (тобто успадкованим від батьків). Решта учасників не мали жодних порушень.

Усі учасники пройшли аудіотести й перевірку когнітивних здібностей. Зокрема, їм пропонували через навушники прослухати різні репліки на тлі інших голосів, а потім вибрати правильну відповідь.

Науковці виявили чіткий зв’язок: що гірше людям вдавалося розпізнавати мову, тим нижчими були результати інтелектуальних тестів.

Дослідники вважають, що труднощі можуть виникати через обробку звукової інформації.

Цей складний процес збільшує навантаження на мозок та впливає на когнітивні функції і якість повсякденного життя. Особливо якщо є вади слуху.

Раніше повідомлялося, що подібна проблема загрожує деменцією.

