В Министерстве здравоохранения разъяснили, как подать заявление для получения компенсации за вред здоровью, причиненный войной.

Компенсация за вред здоровью из-за войны: что известно

Как сообщили в Минздраве, подавать заявление о репарации в международный Реестр убытков для Украины (RD4U) нужно, если вы или ваши близкие пострадали в результате вооруженной агрессии РФ, имеете физические или психические травмы, пережили насилие, пытки или незаконное лишение свободы.

Реестр убытков – это международный механизм, участниками и ассоциированными членами которого являются 44 государства и Европейский Союз.

Реестр собирает, обрабатывает и фиксирует нанесенный ущерб на всей территории Украины в пределах международно признанных границ, включая временно оккупированные территории, и учитывает события, произошедшие после 24 февраля 2022 года.

— Это первый шаг к получению будущих репараций и установлению справедливости для пострадавших, — говорится в сообщении.

На портале Дія доступно 13 категорий заявлений о вреде в результате войны. Пять из них касаются непосредственно здоровья:

А2.3 Серьезные телесные повреждения;

А2.4 Сексуальное насилие;

А2.5 Пытки или бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание;

А2.6 Лишение свободы;

А2.7 Принудительный труд или служба .

Подать заявление могут как военные, так и гражданские, которые получили серьезные телесные повреждения, проходили сложное лечение или реабилитацию, потратили значительные средства на восстановление здоровья, имеют психические расстройства, существенно влияющие на жизнь.

В частности, речь идет о случаях, связанных с сексуальным насилием, пытками, пленом, незаконным содержанием или принудительным трудом.

В Минздраве уточнили, что если речь идет, к примеру, о заявлении категории А2.3 о серьезных телесных повреждениях, то через портал Дія одновременно можно подать заявления и в другие категории, например, сексуальное насилие, пытки, плен или принудительный труд, если это соответствует тому, что с вами произошло.

Кроме того, можно подать заявление и на возмещение материальных затрат, связанных с травмой, в частности, на лечение или реабилитацию.

Как подать заявление: пошаговая инструкция:

зарегистрируйтесь или войдите в свой профиль на портале Дія;

выберите раздел Каталог услуг;

найдите секцию Репарации: международный Реестр убытков для Украины;

выберите категорию заявления, например, А2.3 Серьезные телесные повреждения.

заполните форму — укажите, когда и при каких обстоятельствах возник вред, добавьте имеющиеся медицинские или другие доказательства.

Источник : Минздрав

