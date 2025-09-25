В Міністерстві охорони здоров’я роз’яснили, як подати заяву для отримання компенсації за шкоду здоров’ю, заподіяну війною.

Компенсація за шкоду здоров’ю через війну: що відомо

Як повідомили у МОЗ, подавати заяву про репарацію до міжнародного Реєстру збитків для України (RD4U) потрібно, якщо ви або ваші близькі постраждали внаслідок збройної агресії РФ, маєте фізичні або психічні травми, пережили насильство, тортури або незаконне позбавлення волі.

Реєстр збитків – це міжнародний механізм, учасниками та асоційованими членами якого є 44 держави та Європейський Союз.

Реєстр збирає, обробляє і фіксує завдані збитки на всій території України в межах міжнародно визнаних кордонів, зокрема тимчасово окуповані території, і враховує події, що відбулися після 24 лютого 2022 року.

– Це перший крок до отримання майбутніх репарацій і встановлення справедливості для постраждалих, – йдеться в повідомленні.

На порталі Дія доступно 13 категорій заяв про шкоду внаслідок війни. П’ять з них стосуються безпосередньо здоров’я:

А2.3 Серйозні тілесні ушкодження;

А2.4 Сексуальне насильство;

А2.5 Тортури або нелюдське чи принижуюче гідність поводження або покарання;

А2.6 Позбавлення волі;

А2.7 Примусова праця або служба.

Подати заяву можуть як військові, так і цивільні, які отримали серйозні тілесні ушкодження, проходили складне лікування або реабілітацію, витратили значні кошти на відновлення здоров’я, мають психічні розлади, що істотно впливають на життя.

Зокрема, йдеться про випадки, пов’язані із сексуальним насильством, катуваннями, полоном, незаконним утриманням або примусовою працею.

У МОЗ уточнили, що якщо йдеться, наприклад, про заяву категорії А2.3 про серйозні тілесні ушкодження, то через портал Дія одночасно можна подати заяви і в інші категорії, наприклад, сексуальне насильство, тортури, полон або примусова праця, якщо це відповідає тому, що з вами сталося.

Крім того, можна подати заяву і на відшкодування матеріальних витрат, пов’язаних з травмою, зокрема на лікування або реабілітацію.

Як подати заяву: покрокова інструкція

зареєструйтеся або увійдіть у свій профіль на порталі Дія;

виберіть розділ Каталог послуг;

знайдіть секцію Репарації: міжнародний Реєстр збитків для України;

виберіть категорію заяви, наприклад, А2.3 Серйозні тілесні ушкодження.

заповніть форму – вкажіть, коли і за яких обставин виникла шкода, додайте наявні медичні або інші докази.

