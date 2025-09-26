Врачи Первого медицинского объединения Львова спасли 35-летнюю женщину, которой пересадили печень из-за осложнений Covid-19.

Генетическая мутация после Covid-19: что известно

Львовянка Ирина Чайбай заболела Covid-19 еще в 2020 году. Перенесла болезнь почти бессимптомно, но анализы показали критически высокий уровень тромбоцитов — более 900 при норме до 400.

После лечения показатели удалось стабилизировать. Однако в 2022 году у Ирины появился асцит — опасное скопление жидкости в брюшной полости.

Женщину прооперировали. Тогда она впервые услышала диагноз «синдром Бадда-Киари». Это нарушение оттока венозной крови из печени, вызванное тромбозом.

Чтобы восстановить кровоток, пациентке установили стент. А через два года обнаружили мутацию фактора V Лейдена — редкое генетическое нарушение, которое влияет на свертываемость крови.

По словам врача-трансплантолога Больницы Святого Пантелеймона Олега Гузия, человек может даже не знать о нем.

Но Covid-19 стал спусковым механизмом для развития синдрома Бадда-Киари и цирроза печени. Единственным выходом была трансплантация печени.

Несмотря на риски, мама двух мальчиков была настроена на борьбу и верила, что врачи смогут ее спасти.

8 июля появился донор, и команде Центра трансплантологии удалось провести успешную операцию.

Прошло уже более двух месяцев, пациентка чувствует себя хорошо и теперь может больше времени проводить с семьей.

Источник: Центр трансплантологии Львова

Фото: Центр трансплантологии Львова

