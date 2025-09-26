Лікарі Першого медичного об’єднання Львова врятували 35-річну жінку, якій пересадили печінку через ускладнення Covid-19.

Генетична мутація після Covid-19: що відомо

Львів’янка Ірина Чайбай захворіла на Covid-19 ще у 2020-му. Перенесла хворобу майже безсимптомно, але аналізи показали критично високий рівень тромбоцитів — понад 900 при нормі до 400.

Після лікування показники вдалося стабілізувати. Однак у 2022 році в Ірини з’явився асцит — небезпечне накопичення рідини в черевній порожнині.

Зараз дивляться

Жінку прооперували. Тоді вона вперше почула діагноз “синдром Бадда-Кіарі”. Це порушення відтоку венозної крові з печінки, викликане тромбозом.

Щоби відновити кровотік, пацієнтці встановили стент. А через два роки виявили мутацію фактору V Лейдена — рідкісне генетичне порушення, яке впливає на згортання крові.

За словами лікаря-трансплантолога Лікарні Святого Пантелеймона Олега Гузія, людина може навіть не знати про нього.

Але Covid-19 став спусковим механізмом для розвитку синдрому Бадда-Кіарі та цирозу печінки. Єдиним виходом була трансплантація печінки.

Попри ризики, мама двох хлопчиків була налаштована на боротьбу і вірила, що лікарі зможуть її врятувати.

8 липня з’явився донор, і команді Центру трансплантології вдалося провести успішну операцію.

Минуло вже понад два місяці, пацієнтка почувається добре і тепер може більше часу проводити з родиною.

Джерело: Центр трансплантології Львова

Фото: Центр трансплантології Львова

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.