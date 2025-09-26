Рідкісна мутація після Covid-19: 35-річній жінці у Львові пересадили печінку
Лікарі Першого медичного об’єднання Львова врятували 35-річну жінку, якій пересадили печінку через ускладнення Covid-19.
Генетична мутація після Covid-19: що відомо
Львів’янка Ірина Чайбай захворіла на Covid-19 ще у 2020-му. Перенесла хворобу майже безсимптомно, але аналізи показали критично високий рівень тромбоцитів — понад 900 при нормі до 400.
Після лікування показники вдалося стабілізувати. Однак у 2022 році в Ірини з’явився асцит — небезпечне накопичення рідини в черевній порожнині.
Жінку прооперували. Тоді вона вперше почула діагноз “синдром Бадда-Кіарі”. Це порушення відтоку венозної крові з печінки, викликане тромбозом.
Щоби відновити кровотік, пацієнтці встановили стент. А через два роки виявили мутацію фактору V Лейдена — рідкісне генетичне порушення, яке впливає на згортання крові.
За словами лікаря-трансплантолога Лікарні Святого Пантелеймона Олега Гузія, людина може навіть не знати про нього.
Але Covid-19 став спусковим механізмом для розвитку синдрому Бадда-Кіарі та цирозу печінки. Єдиним виходом була трансплантація печінки.
Попри ризики, мама двох хлопчиків була налаштована на боротьбу і вірила, що лікарі зможуть її врятувати.
8 липня з’явився донор, і команді Центру трансплантології вдалося провести успішну операцію.
Минуло вже понад два місяці, пацієнтка почувається добре і тепер може більше часу проводити з родиною.
Джерело: Центр трансплантології Львова
Фото: Центр трансплантології Львова