Четыре ежедневные порции фруктов могут защитить легкие от вредного воздействия загрязненного воздуха.

Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, представленного на конгрессе Европейского респираторного общества в Амстердаме.

Фрукты как естественный щит от загрязнения: что известно

Ученые из Университета Лестера проанализировали данные 200 тыс. человек и сравнили рацион участников с показателями работы легких и уровнем загрязнения воздуха в их регионах.

Сейчас смотрят

Оказалось, что у женщин, которые ежедневно съедали не менее 4 порций фруктов, негативное влияние пыли и выхлопных газов на легкие было значительно слабее, чем у тех, кто потреблял меньше фруктов.

– Фрукты содержат антиоксиданты и противовоспалительные соединения, которые могут нейтрализовать вред от загрязненного воздуха, – объясняет автор исследования Пимпика Каевсри.

Интересно, что подобного эффекта у мужчин ученые не зафиксировали. Исследователи предполагают, что причиной такого различия могут быть привычки питания – мужчины сообщали о меньшем потреблении фруктов, чем женщины.

Эксперты отмечают: здоровый рацион – лишь часть защиты, и он не снимает ответственности с правительств за борьбу с загрязнением воздуха.

Но простое правило “больше фруктов каждый день” может действительно поддержать функции легких, которые защищают организм от различных опасностей.

Источник: ScienceDaily

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.