Загрязнение воздуха повышает риск развития деменции: исследование
Воздействие определенных форм загрязнения воздуха связано с повышенным риском развития деменции. По оценкам, болезнь уже затронула около 57 млн человек во всем мире, а к 2050 году число случаев увеличится как минимум до 150 млн.
Таковы выводы отчета, подготовленного исследователями отдела эпидемиологии Медицинского исследовательского совета Кембриджского университета. Речь идет о системном обзоре 51 исследования.
Как загрязнение воздуха сказывается на развитии деменции
В исследовании были использованы данные более 29 млн участников, которые подвергались воздействию загрязнителей воздуха в течение как минимум года.
Загрязняющими веществами были:
- PM2,5, источником которого являются выбросы транспортных средств, электростанции, дровяные печи и камины;
- диоксид азота, образующийся при сжигании ископаемого топлива;
- сажа, источником которой являются выхлопные газы транспортных средств и сжигание древесины.
Исследование показало, что при концентрации 10 мг PM2,5 на кубический метр относительный риск развития деменции у человека увеличивается на 17%. При использовании аналогичных показателей для сажи этот риск возрастает на 13%.
Старший автор исследования Ханин Хрейс заявила, что эксперимент предоставил еще одно доказательство в поддержку наблюдения, что длительное воздействие загрязненного воздуха является фактором риска возникновения деменции у ранее здоровых взрослых.
По словам ученых, загрязнение воздуха может стать причиной слабоумия, вызывая воспаление в мозге и окислительный стресс — химический процесс в организме, который может привести к повреждению клеток, белков и ДНК.
— Это тщательное исследование добавляет все больше доказательств того, что воздействие загрязнения воздуха — от выхлопных газов до сжигания древесины — увеличивает риск развития деменции, — отметила старший менеджер по политике в Alzheimer’s Research UK Изольда Рэдфорд.
По ее словам, загрязнение воздуха — один из основных факторов риска развития деменции, поддающихся изменению, но это не та проблема, с которой люди могут справиться в одиночку. Именно здесь решающее значение имеет участие государства.
Напомним, что Команда американских ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего в ходе исследования выяснила, что чем выше уровень загрязнения воздуха в регионе, тем больше мутаций, способствующих развитию рака. Причем заболевание диагностировали у людей, которые никогда не курили табак.