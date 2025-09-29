Чотири щоденні порції фруктів можуть захистити легені від шкідливого впливу забрудненого повітря.

Про це свідчать результати нового дослідження, презентованого на конгресі Європейського респіраторного товариства в Амстердамі.

Фрукти як природний щит від забруднення: що відомо

Науковці з Університету Лестера проаналізували дані 200 тис. людей та порівняли раціон учасників із показниками роботи легень та рівнем забруднення повітря в їхніх регіонах.

Зараз дивляться

Виявилося, що в жінок, які щодня з’їдали щонайменше 4 порції фруктів, негативний вплив пилу та вихлопних газів на легені був значно слабшим, ніж у тих, хто споживали менше фруктів.

– Фрукти містять антиоксиданти та протизапальні сполуки, які можуть нейтралізувати шкоду від забрудненого повітря, – пояснює авторка дослідження Пімпіка Каевсрі.

Цікаво, що подібного ефекту у чоловіків науковці не зафіксували. Дослідники припускають, що причиною такої відмінності може бути звички харчування – чоловіки повідомляли про менше споживання фруктів, ніж жінки.

Експерти наголошують: здоровий раціон – лише частина захисту, і він не знімає відповідальності з урядів за боротьбу із забрудненням повітря.

Але просте правило “більше фруктів щодня” може дійсно підтримати функції легень, які захищають організм від різних небезпек.

Читайте також
Забруднення повітря підвищує ризик розвитку деменції: дослідження
забруднення повітря і деменція

Джерело: ScienceDaily

Пов'язані теми:

Забруднення повітряНаукові дослідженняФрукти
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.