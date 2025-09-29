Чотири щоденні порції фруктів можуть захистити легені від шкідливого впливу забрудненого повітря.

Про це свідчать результати нового дослідження, презентованого на конгресі Європейського респіраторного товариства в Амстердамі.

Фрукти як природний щит від забруднення: що відомо

Науковці з Університету Лестера проаналізували дані 200 тис. людей та порівняли раціон учасників із показниками роботи легень та рівнем забруднення повітря в їхніх регіонах.

Виявилося, що в жінок, які щодня з’їдали щонайменше 4 порції фруктів, негативний вплив пилу та вихлопних газів на легені був значно слабшим, ніж у тих, хто споживали менше фруктів.

– Фрукти містять антиоксиданти та протизапальні сполуки, які можуть нейтралізувати шкоду від забрудненого повітря, – пояснює авторка дослідження Пімпіка Каевсрі.

Цікаво, що подібного ефекту у чоловіків науковці не зафіксували. Дослідники припускають, що причиною такої відмінності може бути звички харчування – чоловіки повідомляли про менше споживання фруктів, ніж жінки.

Експерти наголошують: здоровий раціон – лише частина захисту, і він не знімає відповідальності з урядів за боротьбу із забрудненням повітря.

Але просте правило “більше фруктів щодня” може дійсно підтримати функції легень, які захищають організм від різних небезпек.

Джерело: ScienceDaily

