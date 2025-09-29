Команда ученых из Университета Флориды в ходе анализа 17 профильных исследований выяснила, что некоторые продукты питания связаны с повышенным риском выпадения волос.

В частности, речь идет о сладких и алкогольных напитках.

Продукты, которые способствуют выпадению волос: что известно

Как объяснила дипломированный диетолог и доцент кафедры пищевых наук и питания человека Лора Акоста, когда мы потребляем большое количество сахара, происходит всплеск инсулина, который способствует воспалению и может нарушить естественные циклы роста волос.

Что касается алкоголя, то, по словам ученой, он не обязательно непосредственно вызывает выпадение волос, но способствует недостатку питательных веществ, который может нанести вред росту волос.

Недостаточное потребление белка также может привести к выпадению волос. Акоста утверждает, что человеку необходимо потреблять полграмма белка на 0,5 кг веса в день.

Наоборот, на здоровье и рост волос положительно влияют продукты на основе сои, такие как тофу, а также крестоцветные овощи, такие как брокколи или цветная капуста.

Диетологи полагают, что это, вероятно, связано с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами таких фитохимических веществ, как изофлавоны и каротиноиды.

Кроме того, по словам ученых, причина роста волос может быть гормональной: масло семян тыквы может снижать уровень дигидротестостерона (ДГТ), гормона, который, как известно, влияет на волосяные фолликулы и вызывает истончение волос.

Что касается добавок, то витамин D является наиболее изученным. Как минимум пять исследований, проанализированных в этом обзоре, показали, что более высокий уровень витамина D может защищать от выпадения волос.

Еще одна добавка, которую стоит рассмотреть, это железо. Одно исследование показало, что прием добавок железа (в форме таблеток по 100 мг) улучшает рост волос у женщин.

Акоста рекомендует проверить уровень железа, а также цинка и биотина (витамина B7), поскольку их дефицит может привести к выпадению или истончению волос.

Взрослым необходимо 30 мкг биотина в день. Он содержится в таких продуктах, как мясо, яйца, рыба, семена, орехи и овощи, например, батат.

По словам ученой, уже ведутся интересные исследования коллагеновых добавок.

— Еще несколько лет назад я бы, наверное, их проигнорировала, но теперь они действительно привлекли мое внимание, — призналась Акоста.

Источник : MedicalXpress

