Команда вчених з Університету Флориди під час аналізу 17 профільних досліджень з’ясувала, що деякі продукти харчування пов’язані з підвищеним ризиком випадіння волосся.

Зокрема, йдеться про солодкі та алкогольні напої.

Продукти, які сприяють випаданню волосся: що відомо

Як пояснила дипломований дієтолог і доцент кафедри харчових наук і харчування людини Лора Акоста, коли ми споживаємо велику кількість цукру, відбувається сплеск інсуліну, який сприяє запаленню і може порушити природні цикли росту волосся.

Що стосується алкоголю, то, за словами вченої, він не обов’язково безпосередньо викликає випадіння волосся, але сприяє нестачі поживних речовин, що може завдати шкоди росту волосся.

Недостатнє споживання білка також може призвести до випадіння волосся. Акоста стверджує, що людині необхідно споживати пів грама білка на 0,5 кг ваги на день.

На здоров’я і ріст волосся також позитивно впливають продукти на основі сої, такі як тофу, а також хрестоцвіті овочі, такі як броколі або цвітна капуста.

Дієтологи вважають, що це, ймовірно, пов’язано з антиоксидантними і протизапальними властивостями таких фітохімічних речовин, як ізофлавони і каротиноїди.

Крім того, за словами вчених, причина росту волосся може бути гормональною: олія насіння гарбуза може знижувати рівень дигідротестостерону (ДГТ), гормону, який впливає на волосяні фолікули і викликає витончення волосся.

Що стосується добавок, то вітамін D є найбільш вивченим. Як мінімум п’ять досліджень, проаналізованих в цьому огляді, показали, що більш високий рівень вітаміну D може захищати від випадіння волосся.

Ще одна добавка, яку варто розглянути, це залізо. Одне дослідження показало, що прийом добавок заліза (у формі таблеток по 100 мг) покращує ріст волосся у жінок.

Акоста рекомендує перевірити рівень заліза, а також цинку і біотину (вітаміну B7), оскільки їхній дефіцит може призвести до випадіння або стоншення волосся.

Дорослим необхідно 30 мкг біотину на день. Він міститься в таких продуктах, як м’ясо, яйця, риба, насіння, горіхи і овочі, наприклад, батат.

За словами вченої, вже ведуться цікаві дослідження колагенових добавок.

– Ще кілька років тому я б, напевно, їх проігнорувала, але тепер вони дійсно привернули мою увагу, – зізналася Акоста.

Джерело : MedicalXpress

