Утренняя тошнота и рвота у беременных являются проявлением здоровой иммунной реакции, а не патологическим симптомом, как считали ранее.

К такому выводу в ходе исследования пришла команда ученых Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Утренняя тошнота у беременных: что известно

В ходе научного эксперимента ученые опросили 58 беременных о симптомах, связанных с утренней тошнотой. Всем участницам измеряли уровень химических веществ, задействованных в иммунном ответе, в крови в течение 5-17 недель беременности.

По словам исследователей, поскольку плод является генетически только наполовину родственным матери, иммунная система беременной должна подстраиваться так, чтобы не навредить ребенку, но при этом бороться с патогенами.

— Поэтому ученые долгое время подозревали, что такие приспособления могут влиять и на общее состояние беременной, — говорится в сообщении.

Результаты исследования показали, что тошнота, рвота и отвращение к определенным запахам или вкусам были у две трети участниц.

Вместе с этим у женщин, у которых были эти симптомы, в крови было больше противовоспалительных соединений.

Хотя размер выборки не позволил ученым подтвердить, что такой иммунный ответ действительно более полезен для плода, это согласуется с гипотезой, что отвращение к определенным продуктам возникло как эволюционное приспособление для предотвращения инфекций, возбудители которых могут содержаться в этих продуктах.

По мнению исследователей, эта реакция помогает беременным избегать опасных для них и плода продуктов, поддерживать сильный иммунный ответ на патогены и предотвращать чрезмерную реакцию на сам плод.

По словам ученых, такое открытие может способствовать уменьшению стигматизации этого состояния и улучшению условий для беременных, в частности на работе.

Источник: Evolution, Medicine, and Public Health

