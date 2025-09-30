Ранкові нудота і блювання у вагітних є проявом здорової імунної реакції, а не патологічним симптомом, як вважали раніше.

Такого висновку під час дослідження дійшла команда вчених Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Ранкова нудота у вагітних: що відомо

Під час наукового експерименту вчені опитали 58 вагітних про симптоми, пов’язані з ранковою нудотою. Всім учасницям вимірювали рівень хімічних речовин, задіяних в імунній відповіді, в крові протягом 5-17 тижнів вагітності.

За словами дослідників, оскільки плід є генетично тільки наполовину спорідненим з матір’ю, імунна система вагітної повинна підлаштовуватися так, щоб не нашкодити дитині, але при цьому боротися з патогенами.

– Тому вчені довгий час підозрювали, що такі пристосування можуть впливати і на загальний стан вагітної, – йдеться в повідомленні.

Результати дослідження показали, що нудота, блювання і відраза до певних запахів або смаків були у двох третин учасниць.

У жінок, у яких були ці симптоми, в крові було більше протизапальних сполук.

Хоча розмір вибірки не дозволив вченим підтвердити, що така імунна відповідь дійсно більш корисна для плода, це узгоджується з гіпотезою, що відраза до певних продуктів виникла як еволюційне пристосування для запобігання інфекціям, збудники яких можуть міститися в цих продуктах.

На думку дослідників, ця реакція допомагає вагітним уникати небезпечних для них і плода продуктів, підтримувати сильну імунну відповідь на патогени і запобігати надмірній реакції на сам плід.

За словами вчених, таке відкриття може сприяти зменшенню стигматизації цього стану і поліпшенню умов для вагітних, зокрема на роботі.

Джерело: Evolution, Medicine, and Public Health

