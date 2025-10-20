В современном мире медицинский туризм перестал быть привилегией избранных. Благодаря специализированным сервисам пациенты из разных стран получают доступ к ведущим клиникам мира без языковых барьеров, сложной бюрократии и непредсказуемых расходов.

Один из них Clinics on Call — платформа, которая за несколько лет уже помогла более чем 25 тыс. пациентов избавиться от проблем со здоровьем.

Философия и особенности работы сервиса

Основатель Clinics on Call, врач Зишан Заман, работает в сфере медицинского туризма с 2014 года. Постоянное общение с пациентами позволило ему понять основные проблемы на пути к качественному лечению за рубежом.

С тех пор у доктора Замана появилась цель: создать сервис, который станет надежным мостом между пациентами и лучшими медицинскими учреждениями мира.

Clinics on Call работает по принципу полного сопровождения медицинского путешествия, чтобы каждый этап лечения за рубежом был максимально комфортным, безопасным и прозрачным. Организация путешествия происходит в несколько простых этапов:

Шаг 1. Пациент связывается с компанией удобным способом, описывает свою ситуацию и предоставляет имеющиеся медицинские документы.

Шаг 2. Медицинский координатор изучает данные, оценивает сложность случая и подбирает оптимальные варианты клиник.

Шаг 3. Координаторы отправляют медицинские документы в выбранный медцентр, получают подробную программу лечения и точную стоимость всех процедур.

Шаг 4. После подтверждения специалисты занимаются организацией всех деталей: помощь с визой, бронирование билетов и жилья, организация трансфера из аэропорта в клинику.

Шаг 5. Во время пребывания за границей координатор поддерживает связь с пациентом, чтобы в случае необходимости оперативно помочь

К слову, пациенты могут рассчитывать на поддержку Clinics on Call даже после возвращения домой. Если возникают вопросы по реабилитации, дополнительным обследованиям или консультациям, координаторы оперативно связываются с врачами за границей и организуют необходимую помощь.

Чем Clinics on Call отличается от других сервисов медицинского туризма

Команда платформы работает, чтобы стать не просто посредником, а надежным партнером для пациентов. Среди конкурентных преимуществ сервиса:

Квалификация координаторов. В команде работают исключительно врачи с медицинским образованием. Это означает, что пациент общается не с менеджером, а с профессионалом, который понимает медицинскую терминологию, может объяснить особенности диагноза и обсудить план лечения. Информационная прозрачность. В Clinics on Call предоставляют пациентам исчерпывающие данные о клиниках, врачах, методиках лечения. Более того, у сервиса есть современный информационный портал на нескольких языках. Это позволяет пациентам ознакомиться со всеми нюансами и принимать обоснованные решения. Широкий спектр направлений. В Clinics on Call могут организовать лечение в 20+ странах. Это наиболее популярные направления: Турция, Испания, Корея, Германия, Индия, Китай и др. Среди партнеров сервиса сегодня – более 400 медицинских центров. Доступ к проверенным клиникам. Все медучреждения, с которыми сотрудничает платформа, тщательно отбираются. Учитываются множество критериев: квалификация врачей, наличие современного оборудования, соответствие международным стандартам и т.п. Отсутствие скрытых платежей. Одна из самых больших проблем медицинского туризма – неожиданный рост стоимости лечения. Clinics on Call предоставляет подробную сметную документацию до начала лечения, что исключает финансовые сюрпризы. Пациент всегда знает, за что он платит. При этом услуги сервиса являются бесплатными, расчет происходит исключительно между пациентом и медицинским учреждением.

Стратегическое присутствие на международной арене

Чтобы отслеживать тренды и изменения в медтуризме, обмениваться опытом, команда Clinics on Call участвует в ключевых отраслевых событиях.

Например, недавно доктор Заман посетил столицу ОАЭ и конгресс Health Tourism & Medical Odyssey. До этого он участвовал в:

International Health & Wellness Tourism Congress;

Medical Korea 2024 и 2025 в Корее;

Health Tourism Expo в Германии и др.

Стоит отметить, что Зишан Заман выступает на конференциях именно в качестве спикера. Приглашение в качестве эксперта подчеркивает высокий профессиональный уровень и признание сервиса лидером в области медицинского туризма.

Также команда Clinics on Call регулярно встречается с руководством клиник в разных уголках мира. Специалисты уже посещали госпитали сетей Кирон Салюд в Испании, клиники групп Мемориал и Медикал Парк в Турции. Это позволяет компании:

Устанавливать прямые партнерства с клиниками, что гарантирует лучшие условия для пациентов.

Первыми узнавать об инновационных методиках лечения.

Проверять качество медицинских учреждений лично.

Clinics on Call доказывает, что качественное лечение за рубежом – это не недостижимая мечта, а реальная возможность для каждого, кто нуждается в квалифицированной медицинской помощи.

Благодаря профессиональному подходу, прозрачности процесса и индивидуальному сопровождению сервис делает медицинский туризм максимально простым, безопасным и эффективным.

В мире, где здоровье является высшей ценностью, возможность получить доступ к лучшим врачам и инновационным методам лечения становится не роскошью, а необходимостью. Clinics on Call создает эти возможности и помогает тысячам людей вернуть здоровье и радость жизни.

Фото: Clinics on Call

