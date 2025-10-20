У сучасному світі медичний туризм перестав бути привілеєм обраних. Завдяки спеціалізованим сервісам пацієнти з різних країн отримують доступ до провідних клінік світу без бар’єрів мови, складної бюрократії та непередбачуваних витрат.

Один з них Clinics on Call — платформа, яка за декілька років вже допомогла більш ніж 25 тис. пацієнтів позбутися проблем зі здоров’ям.

Філософія та особливості роботи сервісу

Засновник Clinics on Call, лікар Зішан Заман, працює у сфері медичного туризму з 2014 року. Постійне спілкування з пацієнтами дало йому змогу зрозуміти основні проблеми на шляху до якісного лікування за кордоном.

Відтоді у лікаря Замана з’явилася мета: створити сервіс, який стане надійним мостом між пацієнтами та кращими медичними закладами світу.

Clinics on Call працює за принципом повного супроводу медичної подорожі, щоб кожен етап лікування за кордоном був максимально комфортним, безпечним і прозорим. Організація подорожі відбувається у кілька простих етапів:

Крок 1. Пацієнт зв’язується з компанією у зручний спосіб, описує свою ситуацію та надає наявні медичні документи.

Крок 2. Медичний координатор вивчає дані, оцінює складність випадку та підбирає оптимальні варіанти клінік.

Крок 3. Координатори надсилають медичні документи до обраного медцентру, отримують детальну програму лікування та точну вартість всіх процедур.

Крок 4. Після підтвердження спеціалісти займаються організацією всіх деталей: допомога з візою, бронювання квитків та житла, організація трансферу з аеропорту до клініки.

Крок 5. Під час перебування за кордоном координатор підтримує зв’язок з пацієнтов, щоб у разі необхідності оперативно допомогти

До слова, пацієнти можуть розраховувати на підтримку Clinics on Call навіть після повернення додому. Якщо виникають питання щодо реабілітації, додаткових обстежень або консультацій, координатори оперативно зв’язуються з лікарями за кордоном та організовують необхідну допомогу.

Чим Clinics on Call відрізняється від інших сервісів медичного туризму

Команда платформи працює, щоб стати не просто посередником, а надійним партнером для пацієнтів. Серед конкурентних переваг сервісу:

Кваліфікація координаторів. У команді працюють виключно лікарі з медичною освітою. Це означає, що пацієнт спілкується не з менеджером, а з професіоналом, який розуміє медичну термінологію, може пояснити особливості діагнозу та обговорити план лікування. Інформаційна прозорість. В Clinics on Call надають пацієнтам вичерпні дані про клініки, лікарів, методики лікування. Щобільше, у сервісу є сучасний інформаційний портал декількома мовами. Це дозволяє пацієнтам ознайомитися з усіма нюансами та приймати обґрунтовані рішення. Широкий спектр напрямків. В Clinics on Call можуть організувати лікування у 20+ країнах. Це найбільш популярні напрямки: Туреччина, Іспанія, Корея, Німеччина, Індія, Китаї та ін. Серед партнерів сервісу сьогодні – понад 400 медичних центрів. Доступ до перевірених клінік. Всі медзаклади, з якими співпрацює платформа, ретельно відбирають. Враховують безліч критеріїв: кваліфікацію лікарів, наявність сучасного обладнання, відповідність міжнародним стандартам і т.п. Відсутність прихованих платежів. Одна з найбільших проблем медичного туризму – неочікуване зростання вартості лікування. Clinics on Call надає детальну кошторисну документацію до початку лікування, що виключає фінансові сюрпризи. Пацієнт завжди знає, за що він платить. При цьому послуги сервісу є безплатними, розрахунок відбувається виключно між пацієнтом і медичним закладом.

Стратегічна присутність на міжнародній арені

Щоб відстежувати тренди та зміни у медтуризмі, обмінюватися досвідом команда Clinics on Call бере участь у ключових галузевих подіях.

Наприклад, нещодавно лікар Заман відвідав столицю ОАЕ та конгрес Health Tourism & Medical Odyssey. До цього він брав участь у:

International Health & Wellness Tourism Congress;

Medical Korea 2024 і 2025 в Кореї;

Health Tourism Expo у Німеччині та ін.

Варто зазначити, що Зішан Заман виступає на конференціях саме як спікер. Запрошення як експерта підкреслює високий професійний рівень та визнання сервісу лідером у галузі медичного туризму.

Також команда Clinics on Call регулярно зустрічається з керівництвом клінік у різних куточках світу. Фахівці вже відвідували госпіталі мереж Кірон Салюд в Іспанії, клініки груп Меморіал і Медикал Парк в Туреччині. Це дозволяє компанії:

Встановлювати прямі партнерства з клініками, що гарантує кращі умови для пацієнтів.

Першими дізнаватися про інноваційні методики лікування.

Перевіряти якість медичних закладів особисто.

Clinics on Call доводить, що якісне лікування за кордоном – це не недосяжна мрія, а реальна можливість для кожного, хто потребує кваліфікованої медичної допомоги.

Завдяки професійному підходу, прозорості процесу та індивідуальному супроводу сервіс робить медичний туризм максимально простим, безпечним і ефективним.

У світі, де здоров’я є найвищою цінністю, можливість отримати доступ до кращих лікарів та інноваційних методик лікування стає не розкішшю, а необхідністю. Clinics on Call створює ці можливості й допомагає тисячам людей повернути здоров’я та радість життя.

