Сейчас погода ухудшается, а частые дожди и повышенная влажность затрудняют работу фермеров, и некоторые из них не успевают вовремя собрать урожай. Чтобы избежать порчи томатов, часто их собирают недозрелыми, зелеными.

Мы решили узнать, можно ли есть зеленые помидоры и каких правил следует придерживаться при их употреблении.

Свойства зеленых помидоров для организма

Гастроэнтеролог и диетолог, кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой общественного здоровья и нутрициологии НУБиП Украины Олег Швец в своем посте на Facebook отметил, что большинство пасленовых, в частности помидоры, содержат природный алкалоид соланин, который защищает растение от вредителей.

В помидорах соланина больше всего в стеблях и листьях, а в плодах его количество значительно меньше и уменьшается во время созревания. Поэтому спелые томаты можно употреблять безопасно.

Вредно ли есть зеленые помидоры

Зеленые, недозрелые помидоры содержат больше соланина, поэтому их следует есть с осторожностью. Для большинства людей помидоры безопасны и полезны, ведь они содержат ликопен, который снижает риск некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний, а также витамины А и С.

Можно ли есть зеленые помидоры, советы:

Помидоры и другие овощи семейства пасленовых содержат небольшое количество алкалоидов. Заметные эффекты могут возникнуть только при потреблении от 2 до 5 миллиграммов соланина на килограмм массы тела. Например, человеку весом 68 кг потенциально может стать плохо от 136 миллиграммов соланина.

Для сравнения, один баклажан содержит примерно 11 миллиграммов этого вещества, а картофель — от 25 до 275 микрограммов, в зависимости от сорта и условий выращивания.

У помидоров алкалоиды больше накапливаются в стеблях и лозе, чем в самих плодах. Во время созревания томатов их концентрация уменьшается, поэтому риск получить избыток алкалоидов из плодов невелик, особенно если избегать потребления недозрелых зеленых томатов.

В целом нет убедительных доказательств того, что пасленовые вредны для здоровья. Некоторые исследования указывают, что они могут быть не лучшим вариантом для людей с воспалительными или аутоиммунными заболеваниями, такими как артрит или воспалительные заболевания кишечника. В то же время пасленовые напрямую не вызывают воспаление, а лишь могут усиливать уже имеющееся.

Врач советует оценивать индивидуальную переносимость, поэтому если после употребления недозрелых или зеленых помидоров возникает дискомфорт, лучше ограничить их в рационе.

В каком виде можно есть зеленые помидоры

Зеленые плоды желательно есть после термической обработки — жарки, запекания или консервации, что снижает токсичность.

Если томат еще зеленый, но уже достиг сортового размера и налился, его можно сорвать и оставить в светлом месте — он созреет и потеряет токсичность, став безопасным для употребления.

Зеленые томаты, которые выросли и налились, можно консервировать даже без дополнительного созревания. Так же пригодны для консервации бурые томаты, которые начали краснеть.

