Наразі погода погіршується, а часті дощі та підвищена вологість ускладнюють роботу фермерів, і деякі з них не встигають вчасно зібрати врожай. Щоб уникнути псування томатів, часто їх збирають недозрілими, зеленими.

Ми вирішили дізнатися, чи чи можна їсти зелені помідори та яких правил варто дотримуватися при їх вживанні.

Властивості зелених помідорів для організму

Гастроентеролог та дієтолог, кандидат медичних наук, завідувач кафедри громадського здоров’я та нутриціології НУБіП України Олег Швець у своєму дописі на Facebook зазначив, що більшість пасльонових, зокрема помідори, містять природний алкалоїд соланін, який захищає рослину від шкідників.

У помідорах соланіну найбільше в стеблах та листках, а у плодах його кількість значно менша і зменшується під час дозрівання. Тому стиглі томати можна споживати безпечно.

Чи шкідливо їсти зелені помідори

Зелені, недозрілі помідори містять більше соланіну, тому їх слід їсти обережно. Для більшості людей помідори безпечні і корисні, адже вони містять лікопен, який знижує ризик деяких видів раку та серцево-судинних захворювань, а також вітаміни А і С.

Чи можна їсти зелені помідори, поради:

Помідори та інші овочі родини пасльонових містять невелику кількість алкалоїдів. Помітні ефекти можуть виникнути лише при споживанні від 2 до 5 міліграмів соланіну на кілограм маси тіла. Наприклад, людині вагою 68 кг потенційно може стати зле від 136 міліграмів соланіну.

Для порівняння, один баклажан містить приблизно 11 міліграмів цієї речовини, а картопля — від 25 до 275 мікрограмів, залежно від сорту та умов вирощування.

У помідорів алкалоїдів більше накопичується у стеблах та лозі, ніж у самих плодах. Під час дозрівання томатів їх концентрація зменшується, тому ризик отримати надлишок алкалоїдів із плодів невеликий, особливо якщо уникати споживання недозрілих зелених томатів.

Загалом немає переконливих доказів того, що пасльонові шкідливі для здоров’я. Деякі дослідження вказують, що вони можуть бути не найкращим варіантом для людей із запальними чи аутоімунними захворюваннями, такими як артрит або запальні хвороби кишечника. Водночас пасльонові безпосередньо не викликають запалення, а лише можуть посилювати наявне.

Лікар радить оцінювати індивідуальну переносимість, тож якщо після вживання недозрілих або зелених помідорів виникає дискомфорт, краще обмежити їх у раціоні.

В якому вигляді можна їсти зелені помідори

Зелені плоди бажано їсти після термічної обробки — смаження, запікання або консервації, що знижує токсичність.

Якщо томат ще зелений, але вже досяг сортового розміру та налився, його можна зірвати та залишити у світлому місці — він дозріє і втратить токсичність, ставши безпечним для вживання.

Зелені томати, які виросли та налилися, можна консервувати навіть без додаткового дозрівання. Так само придатні для консервації бурі томати, які почали червоніти.

